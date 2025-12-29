Se cercate cuffie sportive che non si fanno sentire durante l'allenamento, le Baseus Eli Sport2 Open Ear sono in offerta su Amazon a soli 45,10€ invece di 69,99€. Con un design semi-in-ear traspirante da soli 7,5g, certificazione IP57 contro sudore e acqua, e un'autonomia straordinaria di 45 ore totali, vi accompagnano in ogni workout. Approfitta dell'offerta a 45,10€ con il 36% di sconto e goditi audio Hi-Res con bassi potenti grazie al Bluetooth 6.0 e ai driver rivestiti in titanio.

Baseus Eli Sport2, chi dovrebbe acquistarli?

I Baseus Eli Sport2 Open Ear Headphones sono la scelta ideale per chi pratica sport all'aperto e desidera restare connesso con l'ambiente circostante durante l'attività fisica. Questi auricolari aperti si rivelano perfetti per runner, ciclisti e appassionati di fitness che non vogliono rinunciare alla consapevolezza ambientale, grazie al design che lascia libero il condotto uditivo. Con soli 7,5 grammi di peso e la certificazione IPX7 resistente a sudore e pioggia, soddisfano le esigenze di chi cerca un dispositivo leggero e affidabile anche nelle condizioni più impegnative. La vestibilità ZeroSense è particolarmente apprezzata da chi indossa occhiali durante l'allenamento, garantendo comfort prolungato senza pressioni fastidiose.

Vi conquisteranno se cercate un compromesso tra qualità audio superiore e lunga autonomia: con 45 ore di riproduzione totale e la certificazione Hi-Res audio con codec LDAC, offrono un'esperienza sonora ricca di dettagli con bassi potenti. I 4 microfoni con AI per chiamate cristalline le rendono ideali anche per professionisti che alternano workout e conference call, mantenendo conversazioni chiare anche pedalando ad alta velocità. Il sistema di controlli fisici elimina le digitazioni accidentali tipiche dei touch, perfetto per chi si allena intensamente e necessita di comandi immediati e precisi.

I Baseus Eli Sport2 sono cuffie open-ear con design semi-in-ear che pesano solo 7,5g ciascuna, perfette per chi pratica sport senza rinunciare al comfort. Dotate di Bluetooth 6.0 e codec LDAC, offrono audio ad alta risoluzione con bassi potenti grazie alla tecnologia SuperBass 2.0. La certificazione IPX7 le rende resistenti a sudore e acqua, mentre i 4 microfoni con AI garantiscono chiamate nitide anche in movimento. L'autonomia raggiunge le 45 ore totali con la custodia di ricarica.

Vedi offerta su Amazon