Espandi le porte del PC con questo adattatore che gestisce tutto a soli 17€

Se le porte USB del vostro PC non sono sufficienti o se avete bisogno di un tipo di connettività non disponibile sul PC, gli HUB USB rappresentano la soluzione ideale. Su Amazon oggi potete acquistare un modello di una delle migliori marche a soli 17€. Scopriamolo meglio qui di seguito.

Baseus YK-60, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Baseus YK-60 si rivolge principalmente a coloro che necessitano di un'espansione notevole delle porte sul loro dispositivo USB-C. Se lavorate frequentemente con computer portatili come MacBook, Surface Pro, iPad o dispositivi simili e avete bisogno di collegare simultaneamente più periferiche, questo HUB è un'ottima soluzione.

Grazie alla sua capacità di offrire una porta HDMI 4K@60Hz, permette di estendere o duplicare il display su schermi esterni con una qualità dell'immagine eccellente, rendendolo ideale per presentazioni, lezioni online o semplicemente per godere di contenuti multimediali ad alta definizione.

Per coloro che lavorano con una grande quantità di dati, le porte dati USB 3.0, che offrono velocità di trasmissione fino a 5 Gbps, sono perfette per trasferire file di grandi dimensioni in pochi secondi. L'aggiunta di slot per schede SD/TF aumenta ulteriormente la compatibilità e la praticità, permettendovi di accedere facilmente a foto e video. Infine, la capacità di supportare una ricarica fino a 100W con la porta PD USB-C garantisce che il vostro laptop rimanga carico durante l'utilizzo intensivo di tutti questi componenti aggiuntivi.

