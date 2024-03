Beffa per gli utenti Android, niente chat RCS se modifichi il tuo smartphone

Google ha preso una posizione decisa contro i dispositivi Android moddati, causando un'interruzione del supporto alla messaggistica RCS all'interno di Google Messages. Questa mossa ha impedito a numerosi utenti con smartphone su cui sono attivi i "permessi di root", i quali godono di privilegi di accesso totale al sistema operativo Android, di inviare o ricevere messaggi RCS.

Le segnalazioni che arrivano dagli utenti su piattaforme come la pagina di supporto di Google Messages, Reddit e il forum di XDA dipingono un quadro comune. Gli utenti hanno sperimentato che i messaggi RCS scompaiono misteriosamente dopo aver premuto il pulsante di invio. Ad aumentare la frustrazione c'è il fatto che Google Messages non fornisce alcuna indicazione chiara del fatto che la funzionalità di chat RCS non è più operativa, continuando a visualizzarla come connessa e funzionante.

Rispondendo alle richieste di informazioni, la responsabile delle comunicazioni di Google Ivy Hunt ha confermato che l'azienda sta effettivamente adottando misure per garantire che i dispositivi che aderiscono agli standard RCS siano gli unici a utilizzare la funzione di invio/ricezione di messaggi. Questa misura mira a combattere lo spam e gli abusi sulla piattaforma di Google Messages. In parole povere, Google sta bloccando attivamente RCS sui dispositivi rooted.

Hunt ha chiarito: "Google ruota attraverso molte soluzioni per garantire che gli utenti Android possano comunicare in modo sufficiente - e i dispositivi che potrebbero non avere accesso a un protocollo di comunicazione avranno sempre almeno un altro disponibile".

Per gli utenti interessati da questo cambiamento, l'opzione di ripiego rimane la messaggistica SMS e MMS.

La mossa di Google riflette le legittime preoccupazioni per lo spam nella messaggistica RCS. L'azienda aveva già disabilitato la funzione di annunci RCS in India nel 2022 a causa delle difficoltà nel combattere tale piaga sociale. Sebbene diversi servizi come le app di pagamento e bancarie, tra cui Google Pay/Wallet, abbiano adottato misure di sicurezza simili contro i dispositivi rooted, di solito forniscono un messaggio di avvertimento. Nel caso dei problemi di RCS all'interno di Google Messages, non sembra essere presente alcun avviso di questo tipo, lasciando gli utenti all'oscuro dell'improvvisa interruzione della loro esperienza di messaggistica.