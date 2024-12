FBI allerta gli utenti iPhone, non messaggiate con gli Android!

In un comunicato congiunto, l'FBI e la CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) hanno sollevato serie preoccupazioni riguardo la sicurezza dei messaggi di testo tra utenti iOS e Android, anche quando utilizzano il protocollo RCS (Rich Communication Services). La causa principale di questo rischio risiede nell'assenza di crittografia end-to-end nella versione di RCS attualmente supportata da Apple.

Mentre le conversazioni tra utenti dello stesso sistema operativo (iOS-iOS o Android-Android) sono completamente crittografate, lo scambio di messaggi tra un iPhone che usa iMessage e uno smartphone Android che usa Google Messaggi risulta vulnerabile ad attacchi informatici. Questo significa che malintenzionati potrebbero intercettare e leggere il contenuto di tali conversazioni.

L'allarme lanciato dalle agenzie governative si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per le attività di cyberspionaggio provenienti dalla Cina. Un recente report indica che un gruppo di hacker, noto come Salt Typhoon e collegato al Ministero della Pubblica Sicurezza cinese, sta conducendo una campagna di attacchi informatici contro reti statunitensi "su larga scala e probabilmente più estesa di quanto precedentemente stimato".

Per contrastare questa minaccia, FBI e CISA raccomandano vivamente l'utilizzo di app di messaggistica con crittografia end-to-end, come Signal o WhatsApp, per tutte le forme di comunicazione. Jeff Greene della CISA e un alto funzionario dell'FBI, rimasto anonimo, hanno sottolineato l'importanza di questa misura di sicurezza per proteggere le informazioni sensibili da occhi indiscreti.

Tra le app di messaggistica che offrono crittografia end-to-end, WhatsApp si distingue come un'alternativa valida e affidabile per gli utenti che desiderano comunicare in modo sicuro tra piattaforme diverse. Disponibile sia sull'App Store per iOS che sul Google Play Store per Android, WhatsApp consente di scambiare messaggi, foto, video e altri contenuti multimediali con la garanzia di una protezione completa contro possibili intercettazioni.

Nonostante le raccomandazioni di FBI e CISA, Apple al momento non sembra intenzionata ad adottare la versione di RCS con crittografia end-to-end per le conversazioni cross-platform. Questa decisione ha sollevato diverse critiche.

In attesa di una eventuale decisione da parte di Apple, gli utenti iPhone che comunicano frequentemente con utenti Android sono invitati a prendere precauzioni per proteggere le proprie conversazioni. L'utilizzo di app di messaggistica con crittografia end-to-end, come WhatsApp, rappresenta la soluzione più efficace per evitare il rischio di intercettazioni.