Un caricatore magnetico al minimo storico? Eccolo a 29€!

Su Amazon è attualmente disponibile il Belkin BoostCharge Pro, un supporto di ricarica magnetica convertibile da 15W che vi permette di godere di una ricarica rapida e sicura per tutti gli iPhone di ultima generazione e AirPods Pro. Con la capacità di trasformarsi da tappetino a supporto, questo caricatore wireless adotta la tecnologia Qi2, garantendo una ricarica adattiva. Attualmente offerto a 29,99€ con uno sconto del 25%, lo potete prendere al miglior prezzo durante questo Black Friday.

Belkin BoostCharge Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Belkin BoostCharge Pro è stato progettato pensando agli utenti iPhone che non possono rinunciare alla comodità della ricarica wireless e cercano una soluzione versatile che possa supportare le loro esigenze sia a casa che in viaggio. Con la sua compatibilità MagSafe, il BoostCharge Pro risponde perfettamente alle esigenze di chi ha un iPhone 16/15/14/13 o AirPods Pro, offrendo una ricarica rapida Qi2 fino a 15W. La possibilità di trasformarlo da tappetino a supporto rende questo accessorio ideale per chi desidera guardare video o fare videochiamate senza interrompere la ricarica del dispositivo.

Chi viaggia spesso apprezzerà poi la sua praticità e la possibilità di piegarlo per un trasporto agevole, senza occupare troppo spazio nel bagaglio. Oltre alle sue funzionalità principali, il BoostCharge Pro offre un valore aggiunto in termini di sicurezza e sostenibilità. Integrando protezioni contro il sovraccarico e riducendo il consumo di batteria, garantisce una ricarica sicura per il vostro dispositivo, anche con la custodia MagSafe installata.

L'attenzione alla sostenibilità si riflette nell'uso di materiali riciclati post-consumo per il suo chassis e in una confezione venduta senza plastica, contribuendo a ridurre l'impronta ambientale. Con una garanzia di 2 anni sul prodotto e una garanzia sugli apparecchi connessi di 2.000€, il BoostCharge Pro è una scelta intelligente per chi cerca un caricabatterie wireless affidabile, versatile e rispettoso dell'ambiente.

