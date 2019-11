Black Friday Kena: 1 mese gratis e zero costi sim, attivazione e spedizione

Vi segnaliamo che anche Kena Mobile è entrata in aria di Black Friday, annunciando una serie di offerte davvero interessanti, disponibili a partire da questa settimana e fino al prossimo 2 dicembre 2019. Doveroso specificare che si tratta di promozioni disponibili per i nuovi clienti che desiderano la portabilità del proprio numero o un numero nuovo di Kena.

La cosa più interessante è che con queste promozioni non dovremo sostenere spese di attivazione né di acquisto della SIM con, in più, un primo mese di utilizzo completamente gratuito! L’unica condizione? quella di effettuare una ricarica che potremo ovviamente utilizzare nel mese successivo all’attivazione dell’offerta. Ma vediamo in dettaglio le 3 offerte disponibili:

Kena 5,99 Flash | Primo mese gratis poi 5,99€

L’Offerta ha un costo di 5,99€ ogni mese e si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata se il credito residuo della SIM è sufficiente.

Per questa Offerta non è previsto né il contributo di attivazione, né il costo per la SIM.

Primo mese gratuito: paghi a partire dal secondo rinnovo 5,99€.

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i mobili e 70 GB di internet 4G a 5,99€ al mese.

Kena 5,99 Flash offre chiamate senza scatto alla risposta e Giga 4G a scatti anticipati di 1 KB con una velocità in download fino a 30 Mbps.

L’Offerta è sottoscrivibile solo per chi mantiene il proprio numero portandolo da ILIAD Mobile, PosteMobile e altri MVNO: Copagnia Italia Mobile; Bladna Mobile; BT Italia; BT Italia Enia; CONAD; COOP; Daily Telecom Mobile; DIGI Mobil; Fastweb; Green Telecomunicazioni; INTERMATICA; Lyca Mobile; Mundio; NETVALUE; Optima; Tiscali Italia; Welcome Italia.

Kena 13,99 | Primo mese gratis poi 13,99€

L’Offerta ha un costo di 13,99€ ogni mese e si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata se il credito residuo della SIM è sufficiente.

Per questa Offerta non è previsto né il contributo di attivazione, né il costo per la SIM.

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i mobili e 70 GB di internet 4G a 13,99€ al mese.

Kena 13,99 offre chiamate senza scatto alla risposta e Giga 4G a scatti anticipati di 1 KB con una velocità in download fino a 30 Mbps.

L’Offerta è sottoscrivibile per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile e per chi mantiene il proprio numero portandolo da un altro operatore. Se sei già Cliente Kena Mobile puoi attivare l’Offerta tramite il Servizio Assistenza Clienti 181 oppure in Negozio.

Kena Voce 4,99 | Primo mese gratis poi 4,99€

L’Offerta ha un costo di 4,99€ ogni mese e si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata se il credito residuo della SIM è sufficiente.

Per questa Offerta non è previsto né il contributo di attivazione, né il costo per la SIM.

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili e 50 MB di internet 4G a 4,99€ al mese.

Kena Voce 4,99 offre chiamate senza scatto alla risposta e MB 4G a scatti anticipati di 1 KB con una velocità in download fino a 30 Mbps.

L’Offerta è sottoscrivibile per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile e per chi mantiene il proprio numero portandolo da un altro operatore.

