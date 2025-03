Questo tablet ha la modalità PC, Android 15 e oggi lo trovi a soli 120€

Il Blackview Tab 90 è un tablet economico che unisce buone performance e un prezzo competitivo, offrendo un’esperienza utente eccellente a soli 119,99€. Grazie a un coupon che permette di ottenere uno sconto di 20€, questo modello con Android 15 rappresenta una scelta ideale per chi cerca un tablet versatile, con caratteristiche da vero e proprio PC portatile. Con una dotazione tecnica di tutto rispetto, tra cui 12 GB di RAM, un processore Octa-Core e uno schermo da 11 pollici, il Blackview Tab 90 è perfetto per ogni tipo di attività, dal lavoro al divertimento.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout

Blackview Tab 90, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Blackview Tab90 è l'alleato perfetto per gli utenti multitasking e gli appassionati di intrattenimento che cercano buone prestazioni con uno dei migliori rapporti qualità-prezzo. Con i suoi 12GB di RAM e il processore octa-core T606, questo tablet da 11 pollici vi permetterà di gestire simultaneamente più applicazioni, garantendo fluidità anche durante qualche sessione di gaming. La certificazione Widevine L1 vi consentirà di godere dei vostri contenuti preferiti in streaming con qualità Full HD, mentre il WiFi 5G assicura connessioni rapide e stabili per ogni vostra esigenza digitale.

Particolarmente consigliato per coloro che sono sempre in movimento, il Tab 90 offre una batteria da 8200mAh che vi accompagnerà per un'intera giornata di lavoro o studio senza la preoccupazione di rimanere a corto di energia. Il sistema Android 15 ottimizzato garantisce maggiore sicurezza e privacy, mentre i 128GB di memoria espandibile fino a 2TB vi permetteranno di archiviare tutti i vostri documenti, foto e video.

La doppia fotocamera (13MP posteriore e 8MP frontale) completa un pacchetto ideale per chi cerca un tablet versatile al giusto prezzo. A soli 119,99€ con uno sconto di 20€, il Blackview Tab90 rappresenta dunque un'opportunità imperdibile per chi cerca un tablet versatile e dalle buone prestazioni generali. Con due anni di garanzia e supporto tecnico a vita, potrete godere di questo dispositivo con totale tranquillità.

Vedi offerta su Amazon