Bluesky nel mirino della UE: viola il DSA

L'Unione Europea ha dichiarato che Bluesky, l'alternativa a X che ha raggiunto 20 milioni di iscritti in poche settimane, viola le regole del Digital Services Act (DSA) in materia di divulgazione delle informazioni. Tuttavia, non essendo ancora considerata una "piattaforma online molto grande" (almeno per il momenot), l'UE non può regolamentarla come ha fatto con X o Threads.

Il portavoce della Commissione Europea Thomas Regnier ha spiegato: "Tutte le piattaforme nell'UE devono avere una pagina dedicata sul loro sito web che indichi quanti utenti hanno nell'UE e dove sono legalmente stabilite. Questo non è il caso di Bluesky ad oggi."

Il DSA è progettato per rendere le piattaforme legalmente responsabili dei contenuti pubblicati su di esse.

La Commissione ha chiesto, quindi, ai 27 governi nazionali dell'UE di cercare "qualsiasi traccia di Bluesky", inteso come uffici, o sedi legali, con sede nell'Unione Europea. Finora, il regolatore non ha contattato direttamente la piattaforma. Attualmente Bluesky non rientra nella categoria delle "piattaforme online molto grandi" definita dal DSA, avendo meno di 45 milioni di utenti. Tuttavia, la sua rapida crescita potrebbe presto metterla in conflitto con i regolatori europei.

Secondo un sito di monitoraggio statistico creato da uno degli sviluppatori della piattaforma, Bluesky ha raggiunto 22,5 milioni di utenti, con un boom di iscrizioni dopo le elezioni presidenziali statunitensi. Solo 10 giorni fa, difatti, contava 15 milioni di utenti.

La piattaforma, nata originariamente come "uno spin-off" di Twitter, è letteralmente esplosa nel momento in cui gli utenti di X hanno deciso di protestare silenziosamente contro le nuove direttive in merito all'addestramento delle IA del "vecchio Twitter", chiudendo i loro account e spostandosi su BlueSky che, al momento, sembra l'alternativa più meritevole al social di Elon Musk.

La continua espansione di Bluesky potrebbe presto portarla a superare la soglia dei 45 milioni di utenti, rendendo necessaria una maggiore conformità alle normative europee sulla moderazione dei contenuti e la trasparenza.