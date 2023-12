Brutte notizie, i prossimi Apple Watch renderanno inutile la vostra collezione di cinturini

Se siete utenti affezionati dell'Apple Watch e avete una collezione invidiabile di cinturini, preparatevi a un potenziale cambiamento il prossimo anno. Il sempre affidabile leaker Kosutami suggerisce che il sistema di connessione dei cinturini dell'Apple Watch sta per essere completamente rivisto, rendendo i cinturini esistenti incompatibili con le versioni future dell'orologio, incluso l'attesissimo Apple Watch 10.

Sin dalla sua nascita nel 2015, l'Apple Watch ha mantenuto un sistema di aggancio dei cinturini coerente, consentendo agli utenti di passare senza problemi da un modello all'altro. Tuttavia, la recente rivelazione di Kosutami suggerisce un allontanamento da questa tradizione, lasciando potenzialmente gli appassionati di Apple Watch di fronte a una decisione difficile da prendere.

Questa presunta riprogettazione solleva le preoccupazioni degli utenti che hanno investito in una vasta collezione di cinturini, scelti meticolosamente per adattarsi alle varie occasioni. Con un nuovo sistema di connessione all'orizzonte, gli utenti potrebbero trovarsi combattuti tra il rimanere con il loro modello di orologio attuale o affrontare l'onere finanziario di sostituire l'intera collezione di cinturini con le versioni più recenti.

Un barlume di speranza emerge con la possibilità che Apple fornisca un adattatore insieme all'Apple Watch riprogettato. Ciò consentirebbe agli utenti di continuare a utilizzare i cinturini esistenti senza dover sborsare ulteriore denaro per una collezione completamente nuova. Sebbene Apple mantenga il massimo riserbo sui suoi piani futuri, una mossa del genere potrebbe essere un compromesso strategico, in grado di evitare potenziali contraccolpi da parte della fedele comunità di Apple Watch anche per quanto riguarda la generazione di tonnellate di rifiuti.

Le indiscrezioni di Kosutami sono in linea con quanto riportato in precedenza da Bloomberg, che ha accennato a un significativo cambiamento di design per l'Apple Watch 10. Le fonti suggeriscono che Apple intende rinnovare il sistema di aggancio per creare più spazio interno, potenzialmente in grado di ospitare una batteria più grande o componenti aggiuntivi. Questa riprogettazione è in linea con le recenti speculazioni sulla possibilità che l'Apple Watch 10 sia dotato di un misuratore di pressione sanguigna e di un rilevatore di apnea notturna, il che indica un aggiornamento completo.