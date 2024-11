Cambiare smartphone Android sarà un'esperienza tutta nuova

Quest'anno Google ha introdotto una novità per gli utenti che acquistano un nuovo smartphone della serie Pixel 9, permettendo loro di esplorare e utilizzare il dispositivo prima di trasferire i dati dal vecchio telefono. A partire dal prossimo anno, questa funzionalità sarà estesa ad alcuni altri modelli di smartphone Android.

Il gigante della tecnologia ha annunciato nel suo blog che ha discusso con diversi produttori di dispositivi Android l'adozione di questo processo, che consente agli utenti di completare l'iniziale configurazione del nuovo dispositivo e di trasferire i dati successivamente, accedendo alle impostazioni o utilizzando l'app Android Switch disponibile sul Play Store.

Una significativa miglioria sarà introdotta anche per chi passa da iOS ad Android, con un aumento del 40% nella velocità di trasferimento dei dati rispetto al 2023, il che rappresenta un notevole risparmio di tempo per chi ha molti dati da spostare.

“Sappiamo che è importante poter disporre di chat, calendari, contatti e altro ancora sul nuovo dispositivo, comprese le informazioni più importanti come il Wi-Fi, il blocco dello schermo e l'account Google. Ecco perché la nostra esperienza Android Switch vi guida attraverso passi chiari per la configurazione e per conoscere le funzioni del vostro nuovo dispositivo [...] Avere le informazioni a cui tenete sul vostro nuovo telefono è essenziale per farlo sentire vostro”.