e io che pensavo che Apple Pay fosse più sicuro del bancomat fisico
Se dai i codici al truffatore, non c'é nulla che possa contrastarlo
Infatti lo è.
Google pay non c'entra niente se inserisci i dati della tua carta su un sito o un app gestito dagli hacker.
Io rimango della mia idea che basterebbe richiedere ,almeno la prima volta per uno store , l'autorizzazione in app per il pagamento online.
Invece è richiesto solo a tutela di chi vende se lo ritiene necessario. ( Perche ovviamente è un problema vs un certo tipo di clientela che potrebbe mancare il pagamento e stufarsi e comprare altrove dove non lo chiedono )
Infatti non "hackerano" il servizio ma ingannano te che lo usi.
