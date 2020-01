Cat S32 è un nuovo smartphone rugged, ma le specifiche tecniche non impressionano

Cat S32 è un nuovo smartphone rugged recentemente annunciato. I prodotti di questa tipologia sono costruiti appositamente per resistere anche a condizioni non esattamente tranquille, senza dover rinunciare alle funzionalità tipiche degli smartphone di nuova generazione. Le protezioni e la batteria, quasi sempre molto capiente, causano spesso un aumento consistente delle dimensioni.

Dopo Samsung Galaxy Xcover Pro, è l’ora del device targato Cat, società particolarmente attiva nella produzione di macchinari e strumenti per chi lavora in cantiere. Cat S32 è un device con dimensioni non particolarmente importanti, tenendo presente anche che si tratta di uno smartphone rugged.

Le specifiche tecniche, purtroppo, non sono impressionanti, ma consentono di sfruttare con facilità molti degli strumenti inclusi. Sotto la robusta scocca è presente il processore quad-core MediaTek Helio A20, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Presente un display da 5,5 pollici (720p) con la protezione DragonTrail Pro.

Disponibili solo due fotocamere: una posteriore da 13 MP e una anteriore da 5 MP. Anche sotto questo punto di vista, Cat S32, compatibile con il 4G, non brilla particolarmente. La scheda tecnica si conclude poi con il sistema operativo Android 10 e con una batteria da 4.200 mAh.

Cat S32 è già disponibile in Inghilterra e non sappiamo se arriverà effettivamente anche qui in Italia, anche se è molto probabile che venga proposto anche in altri mercati. Il prezzo di lancio è pari a 299 euro.