C'è chi ha già visto il display dell'iPhone 16 Pro e ha rivelato una caratteristica sorprendente

Le anticipazioni riguardo l'iPhone 16 Pro stanno alimentando numerose discussioni tra gli appassionati di tecnologia: una delle novità più chiacchierate è l'aumento delle dimensioni dello schermo per i modelli Pro, un cambiamento di rilievo non visto dal 2020. Inoltre, sono previsti sensori di camera più grandi e l'introduzione di un pulsante di scatto diretto, il Capture button. Ma non è tutto, un'altra fuga di notizie suggerisce che i nuovi smartphone avranno le cornici più sottili mai viste su uno smartphone.

Secondo il leaker Setsuna Digital, che ha condiviso le informazioni tramite Weibo, il nuovo iPhone 16 Pro avrà cornici da 1.2mm, mentre il bordo dell'iPhone 16 Pro Max sarà da 1.15mm. A titolo di confronto, quelli dell'iPhone 15 Pro misurano 1.71mm e quelli dell'iPhone 14 Pro erano 2.15mm. Setsuna Digital afferma di aver misurato personalmente le cornici di questi dispositivi.

Per realizzare questi bordi così ridotti, Apple avrebbe impiegato una tecnologia denominata Border Reduction Structure (BRS). Questa nuova tecnologia non solo ridurrebbe gli spazi sui lati superiore, sinistro e destro, ma anche sul bordo inferiore, precedentemente considerato più problematico da ottimizzare. Il risultato è una struttura che rende possibile l'incremento delle dimensioni dello schermo sui modelli Pro senza un aumento proporzionale delle dimensioni fisiche dei dispositivi.

Nonostante le dimensioni fisiche degli iPhone 16 Pro e Pro Max saranno leggermente maggiori rispetto ai loro predecessori, il cambiamento sarà, dunque, meno evidente grazie alle estremità più sottili. Si è parlato in precedenza di difficoltà incontrate dai fornitori di Apple nel soddisfare queste nuove esigenze, ma sembra che tutti i problemi siano stati risolti.

Si prevede che la serie iPhone 16 sia pronta per il lancio, come da tradizione, nel mese di settembre. Questi progressi non sono solo una questione estetica, bensì sono fondamentali per rendere i nuovi dispositivi più maneggevoli e permettere una migliore visualizzazione dei contenuti, fattori sempre più importanti in un mercato sempre più competitivo.