C’è chi può leggere i tuoi messaggi WhatsApp

Facebook è indissolubile sul fatto che nessuno (nemmeno l’azienda proprietaria) può visualizzare in chiaro i messaggi delle chat su WhatsApp.

Ebbene questa dichiarazione, da sempre caposaldo della sicurezza della famosa App di messaggistica istantanea, è stata messa in discussione da ProPublica, un’organizzazione giornalistica che ha indagato affermando che i messaggi non sarebbero poi così “nascosti” come sostiene la stessa azienda.

WhatsApp privacy

ProPublica, dopo aver fatto le proprie indagini, svela quanto segue:

Prima che gli utenti inviino messaggi compare questa scritta: “Nessuno al di fuori di questa chat, nemmeno WhatsApp, può leggerli o ascoltarli”. Queste dichiarazioni non sono vere. WhatsApp ha più di 1.000 dipendenti a contratto che lavorano negli edifici degli uffici ad Austin, Texas, Dublino e Singapore, dove esaminano milioni dei contenuti scambiati dagli utenti. Seduti al computer, questi lavoratori utilizzano uno speciale software di Facebook per vagliare flussi di messaggi privati, immagini e video che sono stati segnalati dagli utenti di WhatsApp come impropri. Questo perché l’algoritmo di intelligenza artificiale dell’azienda li indica e li carpisce.

Ma non è finita qui perché, secondo un comunicato di 9to5Mac, Facebook è in grado di vedere fino ai 4 messaggi antecedenti quello segnalato e che questo aspetto è stato reso necessario per capirne il contesto di utilizzo.

Quindi il punto è che la società potrebbe visualizzare in chiaro, bypassando la crittografia, le frasi che gli utenti segnalano direttamente dall’App. In questo modo si potranno identificare utilizzi impropri ed eventuali infrazioni.

Il fatto che sia Facebook sia WhatsApp possano visualizzare il contenuto dei messaggi segnalati – ed anche 4 messaggi che precedono quello di riferimento – suggerisce che i tuoi messaggi sono si crittografati, ma l’azienda può “infrangere le regole” per una buona ragione come il controllo e la salvaguardia di un “ambiente virtuale sano”.