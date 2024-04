WhatsApp potrebbe presto permettere di condividere i file senza una connessione internet

Nel regno delle app di messaggistica, WhatsApp è da tempo in prima linea per quanto riguarda l'innovazione, introducendo costantemente nuove funzioni per migliorare l'esperienza degli utenti. L'ultima novità riguarda due funzionalità molto attese, che offrono uno sguardo alle capacità future della piattaforma.

In primo luogo, WhatsApp è pronto ad introdurre la condivisione dei file con una funzione che sfrutta le reti locali. Mentre rumor precedenti solo accennavano a questa funzionalità, recenti screenshot della versione 2.24.9.22 di WhatsApp Android beta, condivisi da WABetaInfo, hanno fatto luce sui dettagli. Queste immagini svelano la nuova schermata di installazione dell'app, delineando le autorizzazioni necessarie per abilitare la condivisione di file in locale.

Grazie a questa funzione, gli utenti potranno scambiare foto, video, documenti e file vari con i contatti WhatsApp nelle vicinanze, senza dover ricorrere alla connettività cellulare o a Internet. Inoltre, gli utenti manterranno il pieno controllo della propria privacy, con la possibilità di disattivare la propria visibilità agli utenti vicini, a seconda delle necessità. Inoltre, in linea con l'impegno di WhatsApp per la sicurezza, tutti i trasferimenti di file saranno crittografati end-to-end, garantendo la riservatezza in ogni fase.

WhatsApp sta anche esplorando un modo nuovo per migliorare le interazioni con gli utenti, introducendo una funzione di note per i contatti. Attualmente in fase di test nella versione beta di WhatsApp per Android 2.24.9.17, questa funzionalità consente agli utenti di aggiungere note personalizzate ai propri contatti, offrendo un contesto prezioso. In particolare, queste note rimangono strettamente accessibili all'utente che le ha scritte, preservando i confini della privacy e fornendo agli utenti un comodo strumento organizzativo.

È interessante notare che la funzione note non è limitata alla sola applicazione mobile, ma si estenderà anche a WhatsApp Web, arricchendo l'esperienza multipiattaforma degli utenti.

Sebbene le date di rilascio concrete rimangano ancora lontane, l'accoglienza positiva ricevuta durante il beta testing suggerisce che queste funzionalità potrebbero presto diventare componenti integrali dell'arsenale di WhatsApp.