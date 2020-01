CES 2020, TCL presenta il localizzatore per animali domestici

Il CES di Las Vegas è la fiera tecnologica in cui vengono mostrate le idee più strane, innovative, futuristiche e simpatiche. In quest’ultima categoria potremmo far rientrare TCL MOVETRACK Tracker, il localizzatore che tiene traccia della posizione dei nostri amici a quattro zampe. Grazie al GPS incorporato, l’utente potrà monitorare il proprio animale domestico direttamente dallo smartphone.

Dall’applicazione è possibile impostare una zona limite che il nostro cane o gatto non deve oltrepassare. Nel caso in cui l’animale dovesse allontanarsi, il sistema non solo effettuerà la geolocalizzazione ma avviserà immediatamente il proprietario. Inoltre, sul tracker è presente una luce a LED che può essere attivata tramite l’app, una funzione utile per rendere visibile il proprio animale durante notte.

Analogamente a un fitness tracker, il dispositivo può monitorare lo stato di gioco, la camminata e il riposo di cani e gatti. È addirittura possibile stabilire gli obiettivi da raggiungere. L’applicazione mette a disposizione anche una vera e propria community dove gli utenti possono condividere le proprie storie ed entrare in contatto con i proprietari di animali vicini. Il padrone può anche usufruire di ciò che la società cinese chiama Pet’s Acknowledge, un servizio che suggerisce all’utente tecniche di addestramento.

L’autonomia garantita è di circa 14 giorni. Il localizzatore è di forma quadrata e ha dimensioni compatte in modo da poter essere facilmente attaccato ai collari degli animali. Non manca nemmeno la resistenza ad acqua e polvere IP67. TCL MOVETRACK Tracker sarà disponibile in mercati selezionati in Europa nel 2020.

Al CES 2020, TCL ha anche annunciato LINKHUB Wifi Mesh AC1200: una soluzione Wi-Fi dedicata alla casa smart che consente agli utenti di godere una connessione Wi-Fi stabile. La rete può funzionare con il router esistente ed estendere la copertura Wi-Fi senza interruzioni. Con un massimo di nove router Mesh, il sistema Wi-Fi copre fino a 1.393 m2 ed è anche compatibile con Alexa.

La fiera statunitense è stata infine l’occasione per annunciare che al prossimo Mobile World Congress 2020 di Barcellona verranno annunciati gli smartphone TCL 10 Pro, TCL 10L e TCL 10 5G (primo del marchio a supportare il nuovo standard di rete).