CES 2021: 8 smartphone hanno ricevuto l’Innovation Award

Durante questa edizione speciale e particolare del CES 2021, la CTA ha premiato gli 8 migliori prodotti del 2020 che si sono distinti per design ed ingegneria particolarmente spiccata per quanto riguarda la tecnologia di consumo.

Di questi dispositivi molti sono top di gamma mentre altri hanno saputo sorprendere per caratteristiche peculiari. Addirittura per la pima volta c’è un accessorio in bundle per un gaming phone, che è stato davvero utile per poter sfruttare pienamente il suo core principale: giocare.

Asus ROG Phone 3 e controller Asus ROG Kunai 3

LG Wing

LG Velvet 5G

TCL 10 5G

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy A51 5G

OnePlus 8 Pro

Asus ROG Phone 3 ha saputo colpire il team di esperti del CES 2021 per via dell’efficace soluzione termica implementata per disperdere il calore. Oltre a questo gli è stato eccezionalmente accoppiato l’Asus ROG Kunai 3 che è un controller adatto a giocare in velocità e precisione. Per LG Wing il premio si poteva immaginare, questo è stato attribuito per il particolare design che lo rende unico nel panorama smartphone attuale. LG Velvet invece “per il suo essere essenziale”.

TCL 10 5G è stato premiato per la particolare disposizione delle fotocamere posteriori e per via del fatto che TCL ha dato un nome commerciale creato ad hoc per tante funzioni del suo software. Samsung Galaxy Z Flip ha ricevuto il premio per l’innovazione del display pieghevole e Galaxy Note 20 Ultra per il design che si contraddistingue in mezzo agli altri top di gamma.

Galaxy A51 è stato premiato per il fatto che è “uno smartphone di grande valore” e OnePlus 8 Pro è stato definito come “il miglior smartphone leader del settore mobile”.