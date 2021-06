Che ci fa Galaxy S21 Ultra tra gli squali delle Maldive?

Samsung Galaxy S21 Ultra è un ottimo smartphone per scattare foto e registrare video, talmente ottimo che è stato usato per riprendere il nuoto degli squali tigre ed altri animali acquatici nel mare delle Maldive.

La società coreana aggiunge così allo storico un altro primato. E’ la prima azienda a partecipare ad un’esperienza di questo genere fornendo uno smartphone per catturare immagini e video nella profondità dei mari.

Ad avere il compito di realizzare questo “reportage” subacqueo è stata Malaika Vaz, esperta in immersioni, che ha portato con se il Galaxy S21 Ultra opportunamente protetto da un case adatto alle profondità. La Sub ha esplorato i fondali della Shark island – inutile dirvi perché ha questo nome – nel mare delle Maldive localizzato nell’oceano Indiano.

In particolare, nel video, interamente registrato con l’ultimo smartphone top di gamma di Samsung, si possono vedere da vicino squali tigre e tartarughe. Malaika afferma che fino ad ora, per realizzare questo tipo di contenuti, doveva scegliere e portare con se tantissima attrezzatura, in modo tale da raggiungere una certa qualità nelle riprese. Con Galaxy S21 Ultra ha risolto tutto con un singolo dispositivo e il risultato lo potete apprezzare nel video presente nell’articolo.

Il servizio nei mari dell’oceano Indiano è stato realizzato in collaborazione con Samsung, è facile identificare il tratto dell’azienda per via del font che utilizza solitamente per il suo materiale di marketing.

In quanto all’avvicinare gli squali, Malaika ha evidenziato che sono praticamente innocui per l’uomo e che se mordono lo fanno solo in caso scambiassero l’essere umano per un animale acquatico.

Nel video troverete tantissimi altri dettagli con tante foto dei fondali marini delle Maldive.