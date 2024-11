Che Delusione! AirTag 2 perde un'occasione d'oro

Nonostante le speranze dei fan che il prossimo modello di tracker Apple fosse dotato di una batteria ricaricabile, Mark Gurman ha rivelato nella sua newsletter "Power On" che l'AirTag 2 continuerà a utilizzare le tradizionali batterie a bottone CR2032. Il rilascio è previsto per il 2025 e si prevede che il prezzo sia leggermente superiore a quello del modello originale.

Uno dei primi dispositivi di tracciamento GPS su larga scala è stato sviluppato per le operazioni militari, ma ben presto il suo impiego si è diffuso nel settore civile, soprattutto nell'aviazione e nella navigazione marittima. Con il passare del tempo, la miniaturizzazione dei componenti ha permesso l'integrazione di queste tecnologie in dispositivi sempre più piccoli e accessibili al grande pubblico.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

La tecnologia di tracciamento personalizzata non è solo una questione di convenienza ma risponde anche a una profonda esigenza psicologica dell'essere umano di sentirsi sicuro e in controllo del suo ambiente. Dispositivi come l'AirTag rispondono a questa esigenza permettendo di localizzare oggetti personali come chiavi e portafogli semplicemente attraverso un'app sullo smartphone.

Il nuovo modello di AirTag, gadget noto per aiutare gli utenti a tenere traccia dei propri oggetti personali, offrirà degli aggiornamenti significativi per migliorare la sicurezza e l'efficienza. In risposta ai problemi di stalking emersi con il primo modello, l'AirTag 2 sarà riprogettato per rendere più difficile la rimozione dell'altoparlante integrato e per minimizzare il rischio di manomissioni. Inoltre, ci si aspetta un sensibile miglioramento nella portata del dispositivo, attualmente di circa 9 metri, con la speranza che possa avvicinarsi ai 120 metri del Galaxy Smart Tag 2.

Le modifiche agli interni del dispositivo e la portata estesa di tracciamento risultano in un gadget ancora più utile e sicuro, rendendo l'attesa per il nuovo modello ardentemente anticipata dai consumatori.

Nonostante il mantenimento delle batterie a bottone, che possono durare più di un anno a seconda dell'uso, e la facilità di sostituzione delle stesse, l'AirTag 2 si prefigura come un aggiornamento ben accetto nella gamma di prodotti Apple. L'obiettivo è offrire una tecnologia sempre più affidabile e conveniente per tutti gli utenti, specialmente per coloro che tendono a dimenticare dove hanno lasciato oggetti personali come chiavi o portafogli.

Il miglioramento continuo di questi dispositivi, come mostrato nell'innovazione degli AirTag, riflette non solo avanzamenti tecnologici ma anche una sempre maggiore attenzione alle problematiche di sicurezza personale, come il rischio di stalking mediante uso improprio di tecnologie di tracciamento.