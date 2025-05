NVIDIA: fix d'emergenza per gli schermi neri su RTX 5060

Gli utenti delle schede grafiche NVIDIA RTX 5060 e RTX 5060 Ti stanno affrontando un problema tecnico particolarmente frustrante: schermi neri che compaiono al riavvio dei loro sistemi. NVIDIA ha riconosciuto il difetto e ha rilasciato una soluzione che, sorprendentemente, non arriva sotto forma di aggiornamento driver come avviene di solito, ma come aggiornamento firmware (vBIOS) specifico per queste GPU. L'intervento testimonia la complessità del problema, che sembra radicarsi nell'interfacciamento tra il firmware delle schede e il BIOS/UEFI dei sistemi su cui sono installate.

L'azienda californiana ha pubblicato istruzioni dettagliate per risolvere il problema, sottolineando però che l'aggiornamento dovrebbe essere applicato esclusivamente dagli utenti che sperimentano effettivamente gli schermi neri. Una prudenza comprensibile, considerando che gli aggiornamenti firmware comportano sempre un elemento di rischio - un'interruzione di corrente durante il processo potrebbe rendere inutilizzabile la scheda grafica.

La particolarità di questa situazione è che il problema riguarda soltanto le RTX 5060 e 5060 Ti, entrambe basate sul silicio GB206, mentre le altre GPU della serie 50 non sembrano affette dallo stesso difetto. Questo solleva interrogativi sulle specifiche modifiche architettoniche introdotte in questi modelli.

Non è la prima volta che la nuova generazione di schede grafiche NVIDIA mostra problemi di stabilità. I driver del ramo R570, rilasciati contemporaneamente al lancio delle nuove GPU, hanno causato instabilità non solo sui nuovi modelli, ma anche sulle precedenti serie RTX 20, 30 e 40. Ci sono volute diverse settimane prima che NVIDIA riuscisse a risolvere la maggior parte di questi problemi con l'aggiornamento 576.02.

Questa sequenza di difficoltà tecniche rappresenta una macchia sulla reputazione di affidabilità che NVIDIA ha costruito negli anni. Le schede grafiche sono componenti critici per i sistemi moderni, e problemi di compatibilità di questa portata possono influenzare significativamente l'esperienza utente, soprattutto considerando il premium price che caratterizza i prodotti dell'azienda.

Per gli utenti colpiti dal problema degli schermi neri, NVIDIA ha fornito un'utility che verifica la compatibilità con il firmware del sistema e determina se è necessario un aggiornamento del vBIOS. L'ironia della situazione è che per applicare la correzione, è necessario prima avviare il sistema operativo - un compito non facile quando lo schermo rimane nero.

Fortunatamente, l'azienda suggerisce alcune soluzioni temporanee per avviare il sistema con un display funzionante: spegnere completamente il sistema prima dell'avvio, assicurarsi di utilizzare l'ultimo SBIOS disponibile dal produttore della scheda madre, verificare di essere in modalità di avvio UEFI e non Legacy/CSM, o utilizzare una fonte grafica alternativa come una scheda secondaria o la grafica integrata.

Una volta avviato il sistema operativo con il driver grafico installato, gli utenti possono scaricare lo strumento "NVIDIA GPU UEFI Firmware Update Tool v2.0", eseguirlo e seguire le istruzioni visualizzate. Il processo è relativamente semplice, ma richiede attenzione data la natura delicata degli aggiornamenti firmware.

Per chi utilizza sistemi più datati che non supportano la modalità di avvio UEFI, NVIDIA consiglia di contattare direttamente il servizio clienti del produttore della GPU per un aggiornamento vBIOS legacy. Questo suggerisce che il problema potrebbe essere legato all'interazione tra le nuove schede grafiche e i sistemi con BIOS più vecchi.

È interessante notare come problemi di questo tipo evidenzino la crescente complessità dell'ecosistema hardware moderno, dove l'interazione tra diversi livelli di firmware e software può creare incompatibilità inaspettate anche per aziende con l'esperienza e le risorse di NVIDIA. Sebbene l'azienda non abbia specificato esattamente la causa del problema, il fatto che stia fornendo una soluzione implica fortemente che almeno parte della responsabilità risieda nel loro dominio.