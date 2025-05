Volvo XC-90 T8 plug-in, cosa mi piace e cosa no | La mia prova

La Volvo XC90 non è semplicemente un SUV; è un'icona, un simbolo di sicurezza, design scandinavo e lusso discreto che ha definito la percezione del marchio svedese per quasi un decennio. Nella sua versione T8 Recharge Plug-in Hybrid (vi servirà una wallbox), e in particolare nell'esclusivo allestimento Ultra AWD, la XC90 si presenta come l'apice della gamma, combinando una potenza considerevole di 455 CV con la possibilità di viaggiare in modalità puramente elettrica.

Nonostante la sua architettura abbia ormai qualche anno, Volvo l'ha mantenuta fresca con aggiornamenti mirati, come l'introduzione di un nuovo sistema multimediale basato su Google e lievi ritocchi estetici e di assetto. Questa vettura che, pur avvicinandosi alla fine del suo ciclo vitale, continua a rappresentare una proposta affascinante nel segmento dei grandi SUV premium, specialmente per chi cerca un connubio tra prestazioni, comfort e un occhio di riguardo per l'efficienza, almeno sulla carta.

Cosa mi piace

La Volvo XC90 T8 Ultra AWD seduce ancora oggi per la sua eleganza senza tempo e la sua presenza imponente ma mai sfacciata. Il design, sia esterno che interno, è un manifesto del minimalismo svedese: linee pulite, proporzioni armoniose e una sensazione generale di calma e raffinatezza. L'abitacolo è un vero salotto viaggiante, dove la qualità regna sovrana. L'allestimento Ultra vizia i suoi occupanti con materiali pregiati come pelle Nappa traforata, inserti in legno autentico e dettagli in alluminio, il tutto assemblato con una cura artigianale. I sedili sono vere poltrone, comodi anche dopo ore di viaggio, e lo spazio per chi siede nelle prime due file è abbondante. L'insonorizzazione è eccellente, contribuendo a un'esperienza di guida ovattata e rilassante.

Il sistema ibrido plug-in da 455 CV complessivi è un altro punto di forza notevole. La combinazione del motore 2.0 litri, sovralimentato con turbo e compressore volumetrico, e del potente motore elettrico posteriore garantisce prestazioni brillanti, con uno scatto da fermo quasi da sportiva e una fluidità di marcia esemplare. La possibilità di percorrere diverse decine di chilometri (durante la prova h registrato circa 50 km) in modalità puramente elettrica rende la XC90 T8 ideale per gli spostamenti quotidiani a zero emissioni. Naturalmente, la sicurezza è ai massimi livelli, con una dotazione completa di sistemi ADAS e la proverbiale solidità costruttiva Volvo. L'aggiornamento del sistema infotainment con Google integrato migliora l'esperienza utente, offrendo navigazione e comandi vocali avanzati.

Come va

Al volante, la Volvo XC90 T8 Ultra AWD si dimostra una divoratrice di chilometri, capace di offrire un comfort di altissimo livello. La potenza è sempre disponibile e viene erogata con grande progressione, rendendo sorpassi e accelerazioni un'operazione semplice e rapida. Il cambio automatico a 8 rapporti lavora in modo fluido, quasi impercettibile, e la trazione integrale garantisce sempre un'ottima motricità e sicurezza, anche in condizioni di aderenza precaria. In modalità elettrica, la XC90 si muove nel silenzio più totale, esaltando la sensazione di relax a bordo. Quando si passa alla modalità ibrida, il sistema gestisce in autonomia l'interazione tra i due motori per ottimizzare l'efficienza.

Le sospensioni pneumatiche contribuiscono a filtrare efficacemente le asperità della strada, sebbene con i grandi cerchi da 21 pollici la risposta possa risultare un po' secca sulle sconnessioni più marcate. Nonostante la mole considerevole (siamo nell'ordine dei 2300 kg) e l'altezza da terra, il rollio in curva è ben controllato, ma è chiaro che la XC90 non nasce per essere guidata sportivamente tra le curve strette; il suo habitat naturale sono le lunghe percorrenze autostradali e la guida rilassata. La frenata è potente e ben modulabile, con un sistema di recupero dell'energia che contribuisce a ricaricare la batteria durante le decelerazioni.

Cosa non mi piace

Nonostante l'indubbio fascino, la XC90 T8 mostra alcuni segni del tempo, soprattutto nel comparto elettrico. La potenza di ricarica in corrente alternata è limitata a un massimo di 6,4 kW, il che si traduce in tempi di ricarica piuttosto lunghi (almeno tre ore per un pieno) se paragonati ai più recenti modelli PHEV o elettrici puri; inoltre, manca la possibilità di ricarica rapida in corrente continua. Questo aspetto, unito a un'autonomia elettrica buona ma non da record, richiede una pianificazione attenta e la possibilità di ricaricare frequentemente per sfruttare appieno il potenziale ibrido. Quando la batteria si scarica, il consumo di benzina sale inevitabilmente, e i valori registrati sono poco più di 10 km/l (nella migliore delle ipotesi) indicano che muovere questa massa con il solo motore termico richiede un certo tributo in termini di carburante.

Anche la capacità del bagagliaio in configurazione a sette posti è limitata, e non brilla nemmeno con cinque posti attivi. L'abitacolo, pur lussuoso, potrebbe risultare un po' troppo minimalista per chi ama i comandi fisici, dato che molte funzioni sono demandate al touchscreen centrale, che talvolta mostra qualche lieve ritardo nella risposta.

Chi dovrebbe acquistarla

La Volvo XC90 T8 Ultra AWD si rivolge a una clientela esigente che cerca il massimo in termini di lusso, sicurezza e comfort in un SUV di grandi dimensioni, con il plus della versatilità offerta dai sette posti. È la scelta ideale per chi desidera un veicolo prestigioso e potente, ma allo stesso tempo vuole beneficiare della guida in elettrico per gli spostamenti quotidiani, avendo la possibilità di ricaricare l'auto regolarmente a casa o in ufficio. È perfetta per le famiglie che viaggiano molto e necessitano di spazio e comfort, ma che non vogliono rinunciare a prestazioni brillanti e a un'immagine sofisticata.

Non è l'auto per chi cerca l'ultima frontiera della tecnologia elettrica o per chi bada principalmente ai costi di gestione a lungo termine senza sfruttare la parte plug-in, ma rimane una delle opzioni più complete e affascinanti per chi può permettersi un SUV di lusso senza compromessi sull'eleganza e sulla sicurezza. Per quanto riguarda i prezzi, il listino parte da 93.400 euro, da integrare con alcuni optional.