Chi compra iPhone lo tiene più a lungo, gli utenti Android cambiano spesso

Un recente sondaggio di Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) relativo all'anno conclusosi a giugno 2024 rivela che gli utenti Android tendono a cambiare smartphone più frequentemente rispetto agli utenti iPhone. Il 57% degli utenti Android coinvolti nel sondaggio ha dichiarato di aver tenuto il proprio ultimo smartphone per meno di due anni, mentre solo il 34% degli utenti iPhone ha fatto lo stesso.

Questo fenomeno potrebbe essere spiegato dalle differenze nell'offerta di modelli Android, che spaziano in diverse fasce di prezzo e qualità di costruzione. Molti modelli Android di fascia bassa potrebbero non offrire le specifiche o la durabilità per essere utilizzati per più di tre anni, spingendo così gli utenti verso un upgrade più frequente. Al contrario, gli smartphone Apple tendono a mantenere un valore residuo maggiore, stimolando gli utenti a conservare il dispositivo per un periodo più lungo.

iPhone e smartphone Android mostrano dinamiche di mercato sostanzialmente diverse

Gli utenti Android che tendono a sostituire più frequentemente i propri dispositivi alimentano un mercato di smartphone di seconda mano relativamente nuovo e aggiornato. D'altro canto, l'approccio di Apple al mercato dell'usato è cambiato quest'anno con l'introduzione di requisiti hardware più esigenti, come un minimo di 8GB di RAM per i modelli che supportano l'intelligenza artificiale di Apple, Apple Intelligence. Di conseguenza, modelli come l'iPhone 15 Pro o il 15 Pro Max, rilasciati appena un anno fa, diventano più rari e costosi sul mercato dell'usato.

Questa tendenza ha implicazioni sia per i consumatori che cercano di acquistare dispositivi di seconda mano sia per il mercato globale degli smartphone. La strategia di aggiornamenti e la durata del supporto software variano significativamente tra le due piattaforme, influenzando le decisioni d'acquisto degli utenti e la frequenza con cui questi dispositivi vengono reintrodotti nel mercato.

Con Samsung e Google che offrono fino a sette aggiornamenti del sistema Android per i loro dispositivi di punta, simili alla politica di aggiornamento di iOS di Apple, la decisione di quali smartphone acquistare e mantenere sembra essere guidata in gran parte dalle politiche aziendali riguardo agli aggiornamenti e dal supporto a lungo termine dei dispositivi.