Una powerbank da 20.000 mAh con le dimensioni (e il prezzo) di una da 10.000

Se siete alla ricerca di una soluzione pratica ed efficiente per ricaricare i vostri dispositivi, questa powerbank da 20.000 mAh rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Non solo offre una capacità doppia rispetto ai modelli standard da 10.000 mAh, ma lo fa mantenendo dimensioni contenute e un prezzo sorprendentemente accessibile: solo 23,46€ su Amazon. Un prodotto che combina potenza, compattezza e convenienza, perfetto per chi è sempre in movimento.

Powerbank VRURC, chi dovrebbe acquistarla?

Questa powerbank garantisce una ricarica rapida fino a 22,5W, supportando gli standard Power Delivery 3.0 e Quick Charge 4.0. Questo significa che i vostri dispositivi saranno pronti all’uso in tempi molto più brevi rispetto alle powerbank tradizionali: fino a 4 volte più velocemente. Inoltre, grazie alle sue quattro uscite (1 USB-C e 3 USB-A) e tre ingressi (Micro USB, USB-C e Lightning), è possibile ricaricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente, rendendola perfetta per viaggi, giornate di lavoro o uscite con amici.

Nonostante l’elevata capacità, il design è estremamente compatto: misura solo 11,2 x 6,95 x 2,75 cm e pesa appena 310 grammi. Questa caratteristica la rende facilmente trasportabile in tasca, nello zaino o nella borsa, senza aggiungere ingombro. Il design intelligente include anche una soluzione per il cavo integrato, che può fungere sia da cavo di ricarica che da cordino per un trasporto ancora più comodo.

Un ulteriore punto di forza è il display LED, che mostra chiaramente il livello di carica residua dal 0 al 100%. Questo vi permette di tenere sempre sotto controllo l’autonomia della powerbank ed evitare spiacevoli sorprese. In sintesi, si tratta di un prodotto che unisce funzionalità avanzate, versatilità e un eccellente rapporto qualità-prezzo: una scelta ideale per chi desidera rimanere connesso.

Vedi offerta su Amazon