Questa volta gli smartphone LG sono morti per davvero

Se ben vi ricordate, LG ha annunciato quattro anni fa il suo addio definitivo al mercato degli smartphone Android. Ora, mentre il tempo scorre inesorabile, si avvicina la data che segnerà la chiusura definitiva di un'epoca: il 30 giugno 2025, quando LG spegnerà per sempre i server dedicati agli aggiornamenti software dei propri dispositivi mobile.

Quando la società coreana decise di abbandonare il settore degli smartphone, si impegnò comunque a garantire un supporto minimo ai dispositivi già in circolazione. Questo includeva l'aggiornamento ad Android 12 per alcuni modelli selezionati, nonché patch di sicurezza per almeno tre anni dalla data di lancio di ciascun dispositivo. Nonostante questo periodo sia ormai trascorso per tutti i telefoni LG, finora era comunque possibile scaricare e installare gli ultimi aggiornamenti disponibili.

Dal prossimo 30 giugno, qualsiasi smartphone LG ancora in uso non potrà più ricevere aggiornamenti over-the-air o tramite l'applicazione LG Bridge. L'annuncio, evidenziato da Android Authority, è stato pubblicato dalla stessa LG lo scorso 10 aprile, segnando ufficialmente la fine del supporto software per l'intera gamma di telefoni dell'azienda.

La comunicazione ufficiale di LG, che ringrazia "tutti i clienti che hanno sempre sostenuto i prodotti di telefonia mobile di LG Electronics", chiarisce che la terminazione riguarderà tutti i servizi di aggiornamento software FOTA, l'Update Center e il servizio LG Bridge, includendo "tutti i prodotti di telefonia mobile LG Electronics" senza eccezioni.

L'avviso sottolinea un aspetto particolarmente importante per chi ancora utilizza questi dispositivi: "La cessazione del servizio include tutti i servizi di upgrade software, compresi gli aggiornamenti presso i centri di assistenza". Inoltre, poiché non sarà più fornito il servizio di aggiornamento delle applicazioni, "le APP predefinite eliminate durante l'inizializzazione non potranno essere scaricate nuovamente".

Sebbene sia altamente improbabile che molti utenti utilizzino ancora attivamente dispositivi LG, l'azienda coreana raccomanda a chiunque possieda uno smartphone del marchio di effettuare qualsiasi aggiornamento necessario prima della data di cessazione del servizio. Questo vale particolarmente per quei dispositivi che potrebbero essere stati conservati come backup o che giacciono dimenticati in qualche cassetto.

La chiusura dei server degli aggiornamenti LG è dunque l'epilogo definitivo dell'avventura dell'azienda nel settore mobile. Nonostante in passato LG abbia proposto dispositivi innovativi e talvolta rivoluzionari, come la serie V o il modulare G5, l'azienda non è riuscita a mantenere una posizione competitiva in un mercato dominato da colossi come Samsung e Apple.

Per gli utenti LG rimasti fedeli al marchio fino all'ultimo, il 30 giugno 2025 rappresenterà non solo la fine degli aggiornamenti, ma anche la conclusione simbolica di un'epoca in cui LG ha contribuito a plasmare l'evoluzione degli smartphone moderni.