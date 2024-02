Il popolare Pandemic: il Gioco da Tavolo è SCONTATO del 26%!

Per coloro che amano i giochi di cooperazione e strategia, un'opportunità da non perdere è l'offerta attuale su Pandemic di Asmodee su Amazon. Questo entusiasmante gioco da tavolo collaborativo vi porterà in un'avventura frenetica per salvare il mondo dalle epidemie, coinvolgendo giocatori di tutte le età in una missione cruciale contro il tempo. Solitamente venduto a 44,99€, ora potete acquistarlo a soli 33,07€, godendo di uno sconto del 26% sul prezzo originale.

Pandemic - Gioco da Tavolo, chi dovrebbe acquistarlo?

In Pandemic, vi troverete immersi in un'esperienza coinvolgente dove dovrete unire le forze per trovare le risorse necessarie a curare quattro malattie letali che minacciano l'umanità. La chiave del successo risiede nella collaborazione e nel coordinamento delle azioni, mentre lavorate insieme per contenere le epidemie e sviluppare le cure. Questo gioco è perfetto per le serate in famiglia o con gli amici, offrendo partite avvincenti e ricche di tensione con una durata media di 45 minuti.

Indicato per giocatori dai 10 anni in su, Pandemic stimola la capacità di pianificazione, strategia e collaborazione, offrendo un'esperienza di gioco coinvolgente e memorabile. Grazie alla sua tematica accattivante e alla possibilità di rigiocarlo più volte, questo gioco rappresenta un'aggiunta preziosa alla vostra collezione.

