Chrome per Android potrebbe copiare un'utilissima caratteristica di Safari su iPhone

Sembra che Google stia rivedendo l'idea di incorporare una barra di navigazione nella parte bassa dello schermo in Chrome per Android. Sebbene l'azienda abbia abbandonato i precedenti esperimenti con questo concetto, recenti scoperte suggeriscono una potenziale resurrezione della barra inferiore, anche se solo per attività specifiche.

Un attento osservatore, Leopeva64, ha recentemente scoperto un nuovo flag che si può trovare all'indirizzo chrome://flags/#cct-google-bottom-bar in Chrome Canary 124. Secondo le speculazioni, questo flag potrebbe introdurre una barra inferiore nelle schede personalizzate di Chrome a cui si accede tramite l'app Google. Nonostante l'attuale mancanza di dettagli, nello strumento di sviluppo pubblico Chromium Gerrit Google si riferisce alla barra come "scheletro del modulo GoogleBottomBar", alludendo alla sua probabile funzione di ospitare opzioni e pulsanti specifici per la ricerca Google.

La barra inferiore prevista potrebbe includere elementi familiari della barra inferiore esistente dell'app Google, come Discover, Search e Saved shortcuts. Inoltre, si ipotizzano ulteriori funzioni specifiche di Google, come l'accesso rapido a Lens o un pulsante per ottenere più risultati di ricerca su un determinato argomento. Pur trattandosi di ipotesi, le descrizioni di Google suggeriscono che la barra inferiore delle schede personalizzate sarà più limitata rispetto a Chrome o all'app Google su iOS.

In passato, Google ha sperimentato per un breve periodo un browser interno all'app Google, separato da Chrome e dai dati ad esso associati. Questo browser offriva una maggiore integrazione con l'app di ricerca e animazioni uniche, ma alla fine è stato scartato a favore delle normali schede personalizzate. La nuova barra inferiore potrebbe servire a introdurre alcune di queste funzionalità nelle schede personalizzate all'interno dell'app Google, migliorando l'esperienza dell'utente senza ricorrere a un browser interno separato.

È fondamentale notare che la storia di Google con le interfacce basate sulla barra inferiore è stata una corsa sulle montagne russe. In precedenza, tra il 2016 e il 2019, l'azienda aveva già sperimentato un'interfaccia in Chrome per Android, nota come "Chrome Home" e successivamente "Chrome Duplex". Alla fine questi esperimenti sono stati abbandonati e si è mantenuta la classica interfaccia superiore.

Come per tutte le funzionalità in fase di pre-release, è possibile che il nuovo esperimento della barra inferiore non veda la luce. Google potrebbe decidere di abbandonarla prima del rilascio ufficiale. Solo il tempo ci dirà se la barra inferiore diventerà un elemento permanente di Chrome per Android o se sarà un altro esperimento fugace nel panorama in continua evoluzione delle interfacce dei browser mobili.