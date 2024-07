CMF Phone 1, lo smartphone che si smonta per "cambiare abito" costa solo 240€

CMF, sub-brand di Nothing, ha presentato oggi tre nuovi prodotti: CMF Phone 1, CMF Watch Pro 2 e CMF Buds Pro 2. Questi dispositivi mirano a ridefinire il concetto di qualità e design accessibile, consolidando l'impegno del marchio nella combinazione di estetica raffinata e soluzioni uniche a prezzi estremamente popolari.

"CMF Phone 1, CMF Watch Pro 2 e CMF Buds Pro 2 dimostrano l'approccio unico di Nothing all'integrazione di creatività, praticità e personalizzazione attraverso il design", ha dichiarato Carl Pei, CEO di Nothing. "Questi prodotti segnano ulteriormente il nostro impegno nel portare divertimento in un settore noioso, e sono davvero curioso di conoscere il parere del pubblico".

CMF Phone 1: parola d'ordine "personalizzazione"

Il CMF Phone 1 è progettato per offrire un'esperienza utente fluida e performante grazie al processore MediaTek Dimensity 7300. Questo chip dovrebbe garantire prestazioni superiori per la fascia di prezzo in cui va ad inserirsi lo smartphone, rendendolo un compagno ideale per le esigenze quotidiane.

La batteria da 5000mAh promette un'autonomia fino a due giorni con una sola carica, mentre la RAM fino a 16GB e la memoria interna che arriva a 256GB sono più che abbastanza per qualsiasi tipo di utilizzo dello smartphone.

Immagine 2 di 2

Immagine 1 di 2

Il sistema di fotocamere del CMF Phone 1 include una fotocamera posteriore da 50MP con un sensore di profondità aggiuntivo dedicato ai ritratti e una fotocamera frontale da 16MP per selfie dettagliati. Il display AMOLED da 6,67" con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz e luminosità massima di 2000 nit non farà rimpiangere i dispositivi più costosi. A bordo troviamo il sistema operativo Nothing OS 2.6 basato su Android 14 che offre un'esperienza utente personalizzabile.

Il punto forte dello smartphone è però un altro. Gli utenti possono personalizzare il dispositivo cambiando la cover posteriore semplicemente svitando le uniche quattro viti ben visibili, cosa che permetterà agli utenti di rendere il proprio smartphone ancora più personale. Non solo, in uno degli angoli inferiori della scocca è presente quello che l'azienda chiama Accessory Point: svitando questa copertura, azione possibile senza attrezzi aggiuntivi, è possibile fissare un supporto pieghevole, un portacarte o un cordino.

CMF Watch Pro 2 e CMF Buds Pro 2

Oltre al nuovo smartphone, CMF ha annunciato anche la seconda generazione di smartwatch e di auricolari TWS.

CMF Watch Pro 2 è uno smartwatch che combina design semplice ma elegante e funzionalità complete. Il display è un AMOLED da 1,32" che supporta la modalità always on. L'orologio arriva con a disposizione oltre 100 watch face personalizzabili. Il dispositivo supporta oltre 120 modalità sportive e riconosce automaticamente 5 sport, monitorando la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO₂) e i livelli di stress 24 ore su 24.

Lo smartwatch permette di effettuare chiamate Bluetooth, controllare la musica e ricevere notifiche, oltre a funzionalità come il controllo remoto della fotocamera e la visualizzazione del meteo. Grazie alla resistenza all'acqua e alla polvere con certificazione IP68 e a una batteria con durata fino a 11 giorni, il CMF Watch Pro 2 è ideale per chi ha uno stile di vita attivo e non vuole spendere una fortuna.

Come abbiamo già visto con Xiaomi Watch S3, anche questo smartwatch permette una personalizzazione profonda che va oltre alla sostituzione dei semplici cinturini. CMF Watch Pro 2 dispone infatti di una lunetta intercambiabile che permette agli utenti di trovare il proprio stile personale.

Gli auricolari CMF Buds Pro 2 sono progettati per offrire un'esperienza di ascolto di qualità a buon prezzo. Dotati di doppi driver che combinano un woofer da 11mm e un tweeter da 6mm, e supportati dalla tecnologia LDAC (sono certificati Hi-Res Audio Wireless), questi auricolari dovrebbero garantire una qualità sonora in linea se non superiore ai diretti concorrenti.

Immagine 2 di 2

Immagine 1 di 2

La tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 50dB promette un'ottima qualità audio anche in ambienti rumorosi. Sei microfoni HD con tecnologia Clear Voice 2.0 e Wind-Noise Reduction 2.0 migliorano la chiarezza delle chiamate.

I CMF Buds Pro 2 offrono fino a 43 ore di autonomia totale, con una ricarica rapida di 10 minuti per 7 ore di riproduzione. La custodia degli auricolari include uno Smart Dial, un selettore smart che permette un controllo intuitivo delle funzionalità audio.

Ruota per regolare il volume e gestire la riproduzione. Premi per controllare la cancellazione del rumore, attivare l'assistente vocale, passare alla modalità low lag o disattivare il microfono durante le riunioni. Puoi personalizzare ulteriormente la tua esperienza personalizzando le funzioni dello Smart Dial nell'app Nothing X.

Prezzi e Disponibilità

Tutti i prodotti CMF by Nothing sono disponibili su cmf.tech e Amazon. I preordini iniziano oggi, 8 luglio, mentre le vendite dirette inizieranno il 12 luglio. Il nuovo smartphone di CMF viene proposto assieme ai suoi accessori a prezzi decisamente competitivi per i due tagli di memoria disponibili.

CMF Phone 1:

8GB + 128GB | €239

8GB + 256GB | €269

Accessori per CMF Phone 1:

Cover posteriore (nera, arancione, verde chiaro, blu) | €35

Supporto | €25

Cordino | €25

Custodia per schede | €25

CMF Watch Pro 2 arriva in Italia all'allettante prezzo di €69, con il Set lunetta + cinturino che viene proposto a €19. I CMF Buds Pro 2 sono disponibili all'acquisto a €59.