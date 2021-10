AirPods Pro suonano male e cadono? Ecco come indossarli correttamente

Girovagando per il web mi sono imbattuto in un fenomeno davvero strano. Negli ultimi giorni sono infatti tantissime le recensioni negative legate agli AirPods Pro di Apple. Subito ho pensato a qualche strano bug oppure a qualche difetto scoperto solo di recente legato agli auricolari di fascia alta del produttore Californiano. La realtà è però più “semplice” di quello che si può immaginare…

AirPods Pro che suonano male, come risolvere?

Questo il filo rosso che lega tanti commenti degli utenti in merito a uno dei prodotti che fin qui aveva riscosso un giudizio positivo quasi unanime. Fra utenti che indicano la cancellazione del rumore come inesistente e altri che si lamentavano di un volume troppo basso in fase di riproduzione, il fenomeno mi ha certamente incuriosito e portato a un’attenta “investigazione”.

Complice alcune promozioni che hanno visto protagonisti i nuovi iPhone 13 (con tanti negozi che proponevano bundle interessanti proprio con gli AirPods Pro), in tanti utenti si sono ritrovati magari per la prima volta a possedere un paio di auricolari che solo nel nome richiamano i famosissimi AirPods “originali” di Apple, ma che necessitano di qualche accorgimento extra per poter esprimere tutto il loro potenziale.

Un approccio diverso dagli AirPods classici

A partire da come vanno inseriti nell’orecchio, gli AirPods Pro necessitano un posizionamento “obliquo” nel canale uditivo al fine di poter rimanere maggiormente salde all’interno delle nostre orecchie e non far pertanto entrare suoni di fondo indesiderati.

A differenza quindi dei loro predecessori dotati della famoso “bastoncino“, qui il punto focale sul quale fare affidamento per una presa salda sono i gommini montati nella parte a contatto con il nostro orecchio. Questo particolare deve quindi essere scelto con cura, in modo da poter garantire il massimo del comfort e della stabilità durante l’uso. A tal scopo si ricorda infatti che nella confezione di vendita dei vostri AirPods Pro troverete gommini di tre diverse dimensioni (small, medium e large) al fine di poter garantire vestibilità a tutti i tipi di padiglioni auricolari.

Utilizzare la funzione “test” dell’applicazione

Se non siete sicuri su quale sia la taglia a voi più adatta dopo aver provato le tre a disposizione, non dovete disperare. L’applicazione di controllo presente sui vostri iPhone (o dispositivi Apple compatibili in generale) vi permetterà di effettuare una prova con la quale vi verrà mostrata quale sia la soluzione per ottenere la migliore esperienza di ascolto attraverso i vostri auricolari.

Dopo aver seguito queste semplici indicazioni e consigli, i vostri AirPods Pro inizieranno (o continueranno) a garantire il massimo della loro qualità e le recensioni negative potranno essere soltanto che un brutto ricordo!