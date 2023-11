WhatsApp, come liberare lo spazio occupato dal backup

Come ben saprete, WhatsApp effettua regolarmente dei backup per evitare che le vostre conversazioni e le foto o i video che vi siete scambiati con parenti/amici vadano perduti in caso di cambio smartphone o rottura dello stesso. Spesso, però, questi backup possono raggiungere una dimensione notevole, occupando preziosi GB di spazio sia in locale che sul cloud.

Ci sono molte ragioni per voler "alleggerire" il peso di questi backup, magari avete poco spazio a disposizione nella memoria del vostro smartphone, oppure volete aumentare lo spazio a vostra disposizione su Google Drive o iCloud.

Indipendentemente da quale sia la ragione, ecco come diminuire l'ingombro dei backup di WhatsApp.

Quali elementi di WhatsApp occupano più spazio?

Sebbene avere migliaia e migliaia di messaggi di testo salvati nel dispositivo, e di conseguenza anche nel backup di WhatsApp, possa sembrare la ragione primaria del tanto spazio occupato nella memoria, non sono questi ultimi a rappresentare il problema maggiore.

Il peso totale del backup dei messaggi di testo da voi inviati ad amici e parenti nel peggiore dei casi non supererà qualche decina (o centinaio) di Megabyte, nulla che possa impensierire uno smartphone moderno.

A incidere maggiormente sul conteggio totale sono principalmente gli elementi multimediali: foto, video, GIF e messaggi audio, seppur questi ultimi in minore misura.

Come liberare lo spazio occupato dal backup di WhatsApp

Come vedere quanto spazio occupa il backup di WhatsApp

Prima di cominciare a liberare spazio, è necessario anche capire quanta memoria occupa effettivamente il nostro backup di WhatsApp. Farlo è molto semplice. Tra Android e iOS (iPhone) cambia solamente come si arriva alla schermata delle impostazioni.

Su Android - Nella scheda delle Chat, toccate i tre puntini in alto a destra e poi Impostazioni

Nella scheda delle Chat, toccate i in alto a destra e poi Su iPhone - Toccate la scheda Impostazioni, ovvero quella che ha un pulsante a forma di ingranaggio

Fatto questo, indipendentemente dal sistema operativo del vostro smartphone vi basterà:

Andare alla voce Spazio e dati

Toccare Gestisci spazio

La quantità di spazio occupata sul dispositivo da WhatsApp è visibile in cima alla schermata.





Come eliminare gli elementi che occupano più spazio

Se volete liberare spazio occupato dai backup di WhatsApp, il metodo migliore è quello di cancellare gli elementi multimediali più pesanti o duplicati, come foto e soprattutto video. Ecco come fare.

Recatevi nella pagina delle Impostazioni di WhatsApp come descritto nel capitolo precedente

di WhatsApp come descritto nel capitolo precedente Andate alla voce Spazio e dati e successivamente in Gestisci spazio

e successivamente in Da qui potete prendere una delle seguenti strade: Inoltrato molte volte - Suggerisce gli elementi che su WhatsApp sono stati inoltrati molte volte, come immagini o video virali Oltre 5 MB - Mette in evidenza tutti i file che occupano più di 5 MB Selezionare una chat specifica - In questo modo si potranno filtrare gli elementi multimediali in base alla chat di provenienza



Qualsiasi sia la sezione scelta, potrete ora selezionare manualmente gli elementi da eliminare tenendo premuto con il dito per evidenziare le vostre scelte, oppure cancellare tutto toccando la voce "Seleziona tutti" che apparirà dopo aver selezionato il primo elemento.

I file eliminati seguendo questa procedura verranno cancellati solamente dalle cartelle di WhatsApp, quindi dalla raccolta dei Media e dal backup. Potrebbero essere ancora salvati sul dispositivo se li avete spostati o copiati in un'altra cartella. Se avete più copie di un elemento, dovrete eliminare tutte le copie per liberare spazio.