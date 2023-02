Avere un tablet performante e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo è l’ideale per lavorare e per studiare in casa e soprattutto fuori. Proprio per questo, il nostro consiglio è di puntare all’acquisto di uno degli iPad Apple! Su Unieuro, grazie ai ribassi di carnevale, potrete acquistare i modello di 9^ gen a un prezzo davvero irripetibile: solo fino al 16 febbraio, avrete la possibilità di acquistare 329,00€ invece di 439,00€.

Non si tratta di uno degli ultimi modelli, ma è sicuramente un articolo da non farsi scappare a questo prezzo in quanto superiore nelle prestazioni rispetto alle proposte dei competitor, sulla stessa fascia economica. Potente. Semplice da usare. Versatile: una vera e propria garanzia a marchio Apple!

L’iPad di 9^ generazione monta il chip A13 Bionic che dà una spinta in più alla CPU e alla grafica, non meno importante, è provvisto di un Neural Engine ancora più potente rispetto agli iPad del 2020. Grazie all’ottima batteria, inoltre, avrete la possibilità di portare sempre con voi e utilizzarlo letteralmente tutti il giorno, creando, lavorando e giocando.

Da menzionare anche lo spettacolare display Retina da 10,2″, perfetto per disegnare con precisione, lavorare a un progetto oppure guardare un film o una puntata della vostra serie TV preferita nei vostri momenti di relax. Il pannello sfrutta l’ottima tecnologia True Tone per una visione che non affatica gli occhi, in qualsiasi condizione di luce!

Anche le videochiamate sono più coinvolgenti grazie alla fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica. La fotocamera posteriore da 8MP, invece, scatta foto e video brillanti e nitidissimi: l’ideale per immortalare i vostri ricordi senza perdere nemmeno un dettaglio!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Unieuro dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

