Coronavirus: SOS Medico è l’applicazione con cui ottenere consulenze di medici specializzati

Nell’applicazione SOS Medico è appena stata inserita una nuova categoria dedicata interamente al Coronavirus. In un periodo governato da ansie e incertezze, sono numerose le notizie false e le voci (spesso senza nessun fondamento scientifico) che girano sul web. La nuova funzionalità offerta da SOS Medico consente invece agli utenti di ottenere delle informazioni direttamente da medici specializzati.

I consumatori potranno quindi scoprire tutte le informazioni note sul virus che sta interessando quasi tutto il mondo e ottenere dei suggerimenti utili per salvaguardare la propria salute e quella delle altre persone. Inoltre, sarà possibile richiedere una consulenza direttamente da casa, grazie all’applicazione scaricabile gratuitamente. Oltre alle informazioni riguardanti il Covid-19, la piattaforma comprende differenti categorie ideali per un po’ tutte le esigenze.

In un periodo di ansia e timori abbiamo deciso di estendere le funzioni della nostra app per venire incontro alle richieste degli utenti fornendo loro informazioni certe, per contrastare le numerose fake news che viaggiano sui social network. In tal modo potremmo anche essere di supporto ai numeri di utilità pubblica per evitare che le linee telefoniche vengano intasate.