Coronavirus, utilizzo dello smartphone aumentato del 20%

Il tempo medio settimanale trascorso utilizzando applicazioni e giochi sugli smartphone Android è cresciuto del 20% su base annua. È quanto emerge da un nuovo studio condotto da App Annie. Mentre i governi e le aziende stanno cercando di far fronte all’emergenza sanitaria in corso, le persone sono chiuse in casa ed esplorano nuovi modi per fare la spesa, per mantenersi in forma, gestire le proprie finanze, essere produttivi, imparare qualcosa e occupare il tempo libero.

In Cina, il primo paese ad affrontare l’impatto del Coronavirus, la media giornaliera è cresciuta del 30% arrivando a 5 ore. Stesso risultato in Italia a marzo rispetto all’ultimo trimestre del 2019. Segue la Francia con un aumento del 15% a cui si accodano Germania e Stati Uniti con il 10%.

Credit - App Annie

L’analisi ha registrato, inoltre, una crescita della spesa e dei download. Nel primo trimestre del 2020 gli utenti hanno speso oltre 23,4 miliardi di dollari attraverso gli app store, il più grande trimestre di sempre in termini di spesa dei consumatori.

La spesa dei consumatori su App Store e Play Store è cresciuta in entrambi i casi del 5% rispettivamente a 15 miliardi e oltre 8,3 miliardi di dollari. Le categorie principali che hanno generato incassi sono giochi, intrattenimento, foto e video su iPhone. Su Android, l’ultima categoria lascia spazio ai social. La crescita della categoria intrattenimento è stata guidata da Disney+ e Twitch.

Credit - App Annie

Sono state poi scaricate oltre 31 miliardi di nuove app, con un aumento del 15% rispetto al Q4 dello scorso anno. I download dallo store di Google sono cresciuti del 5% su base annua a 22,5 miliardi, mentre quelli su iOS del 15% superando i 9 miliardi di nuovi download nel trimestre.

Su Android le app non gaming hanno rappresentato il 55% di tutti i download, mentre su iOS la percentuale è stata leggermente superiore al 65%. In questo senso, l’Italia ha avuto una crescita del 15%. Il lockdown ha portato a un aumento dei download delle app relative alla Salute e Fitness, all’Istruzione e al Business rispettivamente con il 40%, 35% e 30%.