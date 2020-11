Covid-19, Google Maps ora ti dice quanti casi ci sono in una regione

Google ha aggiornato il suo servizio di mappe introducendo una novità. Google Maps ora mostra i dati sui casi di Covid-19 in una determinata zona (regione o Paese). Una funzione che era già stata annunciata lo scorso settembre e che ora è disponibile anche in Italia. Il colosso di Mountain View, dunque, aggiunge un nuovo livello di informazioni sulla sua app di mappe che mostra le informazioni sui contagi nelle zone in cui desideriamo andare, nei limiti consentiti dalla legge.

Come potete vedere dagli screenshot pubblicati, basta aprire Google Maps e selezionare “Informazioni sul Covid-19” nei dettagli della mappa dal layer della schermata in alto a destra. I dati mostrati nella zona che ci interessa indicano i nuovi casi per 100 mila persone in base a una media di 7 giorni. Big-G specifica che le informazioni provengono da Wikipedia, dai Ministeri della Salute dei vari Paesi, dal New York Times e da altre fonti ritenute autorevoli.

Nella pagina dedicata, inoltre, Google sottolinea che i dati cambiano rapidamente e potrebbero non essere inclusi alcuni casi ancora in fase di segnalazione. La disponibilità delle informazioni dipende dalla pubblicazione a cura delle autorità locali. I conteggi totali, infine, includono sia i casi confermati che quelli probabili che vengono identificati dai funzionari della sanità pubblica del Paese di riferimento.

La funzione è disponibile per i dispositivi Android e iOS e va ad aggiungersi alle altre funzioni sviluppate da Google per fornire informazioni sul Covid-19, come quella che mostra in tempo reale l’affluenza su una determinata linea di trasporto pubblico, in un negozio o ristorante.