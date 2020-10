Covid-19, lo smartphone usato per la sorveglianza post vaccino in USA

Lo smartphone assume un ruolo sempre più centrale nella lotta al Covid-19. Non solo per il tracciamento dei contatti attraverso le varie applicazioni, come Immuni, ma anche per la sorveglianza nelle fasi successive alla somministrazione del vaccino, quando ci sarà. Come riportato da Ansa, infatti, gli Stati Uniti hanno pianificato di utilizzare un sistema di “sorveglianza attiva” basato su smartphone per monitorare l’insorgenza di eventuali problemi nei primi cittadini che si vaccineranno.

Si chiama V-Safe e – spiega Tom Shimabukuro (Vicedirettore dell’Immunization Safety Office del Centers for Disease Control and Prevention degli USA – prevede un follow-up telefonico con l’obiettivo di monitorare più velocemente gli eventuali effetti avversi legati al vaccino. In questo modo, gli effetti collaterali potranno essere immediatamente segnalati senza che si aspetti la segnalazione spontanea da parte della persona vaccinata.

I controlli sanitari potranno essere condotti tramite semplici messaggi di testo o e-mail. Il controllo verrà effettuato ogni giorno nel corso della prima settimana successiva al vaccino e successivamente su base settimanale per sei settimane. Se qualcuno riporterà un effetto avverso, il programma lo segnalerà all’apposito database. A quanto pare, questo sistema sarà utilizzato solo per le prime persone che riceveranno il vaccino. Infatti, V-Safe sta proprio per “vaccine safety assessment for essential workers”. È probabile dunque che verrà utilizzato per i primi gruppi di persone che potranno essere vaccinate, come gli operatori sanitari.

Tuttavia, a questo sistema basato su smartphone si aggiungono altri due sistemi di monitoraggio che prevedono di usare i dati ospedalieri e quelli delle compagnie di assicurazione sanitaria. Ad ogni modo, per quanto il monitoraggio via smartphone assicuri la rapidità necessaria in questo periodo, viene accompagnato dal solito problema riguardante la protezione dei dati e la privacy dei cittadini.