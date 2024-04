Questo Samsung del 2020 ha vinto un concorso fotografico in barba agli smartphone più recenti

La corsa all'acquisto degli ultimi modelli di smartphone è spesso guidata dalla volontà di avere le ultime funzioni disponibili, i processori più potenti e le fotocamere più aggiornate. Tuttavia, sarebbe necessario farsi una domanda prima di investire ingenti somme in smartphone di ultima generazione: utilizziamo realmente queste tecnologie all'apice delle loro potenzialità? Questo aspetto assume contorni particolarmente evidenti quando si parla di fotografia con smartphone.

Chi pensa che possedere l'ultima versione di uno smartphone incentrato sulla fotografia sia sufficiente per superare le capacità dei modelli precedenti, dovrebbe piuttosto riflettere sulle sue capacità fotografiche al di là degli "aiutini". A confermare questa tesi è sufficiente raccontare la storia dei vincitori dei premi per la fotografia mobile britannica del 2024, tenutisi in collaborazione con Samsung, che hanno dimostrato come la bravura e la creatività possano fare la differenza, ben oltre la mera tecnologia impiegata.

I riconoscimenti assegnati ai vincitori dei premi per la fotografia mobile del 2024 comprendevano il titolo di Mobile Photography Award Champion e in premio c'era anche un Samsung Galaxy S24 Ultra nuovo di zecca. In aggiunta, i campioni hanno avuto l'opportunità di partecipare a un workshop esclusivo co-organizzato dalla British Photography Association e Samsung, volto a ulteriormente affinare le loro competenze.

Le categorie previste per il concorso erano sei:

Ritratto (inclusi i selfie)

Paesaggio

Scene notturne

Cibo & Bevande

Animali domestici

Zoom

Nella categoria Ritratto, la fotografia vincitrice intitolata "Due Teste, Un Cuore" è stata scattata con un Samsung Galaxy Note 20 Ultra, l'ultimo modello della serie Note Ultra lanciato da Samsung nel 2020. Tra gli altri finalisti, vi erano immagini realizzate con l'iPhone 15 Pro, il Galaxy S23 Ultra e altri dispositivi.

Visitando la galleria virtuale dei premi, ci si può sorprendere nel constatare come molti degli scatti più apprezzati siano stati realizzati con dispositivi non necessariamente recenti, tra cui spicca persino un iPhone 6!

Di fronte a tali esiti, si fa strada una riflessione importante: possedere l'ultimo modello di smartphone non è una condizione imprescindibile per ottenere fotografie eccezionali. La qualità del risultato fotografico, come dimostrato dai partecipanti e vincitori di questi prestigiosi premi, dipende non solo dall'hardware a disposizione, ma anche e soprattutto dalla capacità di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dallo strumento, unitamente all'occhio e alla creatività del fotografo.