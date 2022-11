Dopo una settimana di Black Friday, gli sconti continuano in questo lunedì 28 novembre grazie al Cyber Monday, giornata dedicata in particolar modo alle offerte del mondo tecnologico. Amazon è ovviamente in prima linea, proponendo migliaia di prodotti in ribasso; nei giorni scorsi abbiamo passato in rassegna le migliori occasioni (molte delle quali ancora disponibili), mentre ora ci concentreremo su un brand in particolare: Apple.

Cyber Monday Amazon: 5 imperdibili offerte sui prodotti Apple!

iPad 2021 64GB | 345,00€ (439,00€)

Partiamo con un prodotto classico di Apple: l’iPad, in questo caso nella versione 2021 con 64GB di memoria e nel colore grigio siderale. Il dispositivo presenta un magnifico display in retina da 10.2″ con tecnologia True Tone che vi permetterà di godere di colori accesi e vibranti, e un chip A13 Bionic con Neural Engine, grazie al quale potrete usufruire di tutte le applicazioni di cui avete bisogno agilmente e senza alcun rallentamento. L’iPad vi accompagnerà infatti in tutte le vostre giornate, in ufficio, all’università o nel divano di casa: potrete lavorare, giocare, disegnare, scrivere, vedere film e molto altro, il tutto in un unico dispositivo. Infine, la fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo vi consentirà di fare fantastiche videochiamate con amici e parenti, mentre quella posteriore da 8MP scatterà foto e video brillanti, in modo da farvi conservare i ricordi più belli.

MacBook Pro 2021 da 16″ | 2.567,99€ (2.849,00€)

Proseguiamo con il MacBook Pro 2021, disponibile nella versione da 512GB di memoria e ancora una volta nel colore grigio siderale. Potenza e autonomia a livelli mai visti prima nel mondo Apple, arrivando a durare addirittura fino a 21 ore di autonomia. Allo stesso tempo, i due chip M1 Pro e M1 Max sono in grado di portare il dispositivo, a prescindere che sia da 14” o 16”, a una grafica fino a 13 volte più scattante rispetto al passato. Il display Liquid Retina XDR renderà la vostra visione quasi come se foste al cinema, grazia a un contrasto eccezionale, capace di donare ombre incredibilmente dettagliate, e ai neri più profondi che mai. Da non sottovalutare la comodissima aggiunta di porte dedite a dispositivi professionali, tra le quali troviamo una SDXC, HDMI, Thunderbolt 4 e un jack per le cuffie.

iPhone 14 256GB | 1.037,99€ (1159,00€)

Non che l’iPhone 14 abbia ancora bisogno di presentazioni, ma lo sconto proposto per la versione da 256 GB è uno di quelli da tener assolutamente d’occhio. La fotocamera rimane il punto forte dell’ultimo modello di smartphone di Apple, la quale regala delle immagini sempre più sofisticate, al fine di regalare scatti sensazionali, a prescindere dalla luce presente al momento della foto. Il processore A15 Bionic è il cuore pulsante dell’iPhone 14, riuscendo grazie al chip ultraveloce con GPU 5-core a far girare addirittura senza problemi anche i giochi più pesanti e le app in realtà aumentata. Vi sono poi l’incredibile schermo da 6.1″ che vi consentirà di vedere film, serie tv e immagini in maniera nitida e ricca di contrasti, e la batteria a lunga autonomia che vi permetterà di arrivare a fine giornata senza problemi.

iPhone 13 128GB | 799,99€ (939,00€)

Se il vostro budget è più contenuto ma volete comunque portarvi a casa uno dei migliori smartphone del mercato, allora l’iPhone 13, modello uscito nel 2021, è ciò che fa per voi, ed è ora in offerta su Amazon nella taglia da 128GB di memoria. L’iPhone 13 ha un display da 6.1″ di tipo AMOLED, che vi sorprenderà per la sua brillantezza e per i colori accesi. Anche qui troviamo il chip A15 Bionic quindi potrete giocare a qualsiasi titolo presente nello store senza subire rallentamenti, e gestire tutte le applicazioni di cui avete bisogno fluidamente. Infine, vi è l’incredibile sistema a doppia fotocamera, che vi consentirà non solo di scattare foto ad altissima risoluzione, ma anche di registrare video in 4K a 60FPS e in modalità cinematografica, per riprese pari a quelle professionali.

AirPods Pro | 279,00€ (299,00€)

Chiudiamo la lista con le AirPods Pro, l’accessorio immancabile per ogni utente Apple che potrete abbinare a qualsiasi dispositivo per godere di una qualità sonora senza precedenti. Gli auricolari presentano infatti la tecnologia per la cancellazione del rumore per isolarvi completamente da ogni rumore esterno e immergervi pienamente in ciò che state ascoltando; vi è però anche la modalità trasparenza, utile per quando volete ascoltare una conversazione in corso senza dover togliere le cuffie. Gli AirPods Pro godono dell’innovativo audio spaziale, che rileverà in ogni momento la posizione della vostra testa in modo da creare un suono tridimensionale e sempre eccellente: la vostra esperienza d’ascolto non sarà mai stata così coinvolgente. Infine, grazie al controllo touch potrete gestire la riproduzione musicale e le chiamate in entrata senza dover tirar fuori lo smartphone dalla tasca, così da poter parlare al telefono mentre camminate per casa in massima libertà.

