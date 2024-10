Dal 2007 a oggi: come è cambiata la fotocamera dell'iPhone

La fotocamera dell'iPhone ha fatto enormi progressi in meno di un decennio, come dimostrato da un recente confronto pubblicato su Threads. L'utente yantastic ha condiviso due foto dello stesso luogo scattate con un iPhone 6 e un iPhone 16 Pro Max (che a breve dovrebbe tornare disponibile su Amazon), evidenziando l'evoluzione della qualità dell'immagine.

Il paragone mette in luce i notevoli miglioramenti apportati da Apple alla fotocamera dei suoi smartphone nel corso di un decennio. Sebbene entrambe le foto siano sorprendentemente nitide, emergono differenze significative in termini di dettagli, colori e gamma dinamica.

La foto scattata con l'iPhone 6 appare più scura e meno definita, con una risoluzione inferiore. Tuttavia, la qualità dell'immagine risulta comunque notevole per un dispositivo di 10 anni fa.

L'iPhone 16 Pro Max, d'altra parte, offre un'immagine molto più ricca di dettagli. I colori sono più vividi e la gamma dinamica superiore consente di apprezzare meglio sia le aree luminose che quelle in ombra. La maggiore risoluzione è particolarmente evidente osservando l'auto bianca presente nella foto, che appare molto più nitida e definita.

L'iPhone 6 era dotato di una fotocamera da soli 8 megapixel, mentre l'iPhone 16 Pro Max vanta un sensore principale da 48MP, affiancato da un teleobiettivo da 12MP e un ultrawide da 48MP. Anche se l'iPhone 6 disponeva già di HDR automatico, la tecnologia si è chiaramente evoluta come dimostra la seconda foto.

L'aggiunta di obiettivi multipli ha ovviamente migliorato le capacità fotografiche, ma è impressionante notare come l'iPhone 6 riuscisse a produrre risultati soddisfacenti con una sola lente.

Questo confronto evidenzia non solo i progressi tecnologici di Apple, ma anche come l'azienda abbia sempre puntato sulla qualità fotografica fin dalle prime generazioni di iPhone. La continua evoluzione della fotocamera rimane uno dei principali fattori di attrazione per i consumatori nell'acquisto di nuovi modelli.