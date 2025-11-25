Dal basic al premium: il Black Friday Motorola è qui per te

Il Black Friday è il momento perfetto per aggiornare il tuo smartphone e Motorola non delude le aspettative: ben 7 modelli in super offerta, con alcune promo disponibili su Amazon e altre direttamente sul sito Motorola. Dai pieghevoli di punta ai modelli più economici della serie Moto G, c’è una soluzione per ogni esigenza e budget.

RAZR 60 ULTRA

Il top di gamma pieghevole di Motorola, con design elegante e display flessibile di ultima generazione. Perfetto per chi cerca tecnologia e stile in un unico dispositivo.

Prodotto in caricamento

RAZR 60

Il fratello minore del pieghevole, più compatto e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ideale per chi vuole un dispositivo innovativo senza spendere una fortuna.

Prodotto in caricamento

EDGE 60 8/512GB

Uno smartphone potente e versatile, con prestazioni elevate e ampio spazio di archiviazione, perfetto per chi ama gaming e multitasking.

Prodotto in caricamento

EDGE 60 FUSION

Design raffinato e prestazioni solide, disponibile in colore Mocha Mousse. Una scelta equilibrata per chi cerca un device completo a prezzo accessibile.

MOTO G56

Il modello della serie G con ottime prestazioni per il quotidiano e autonomia garantita, ideale per studenti e giovani professionisti.

Prodotto in caricamento

MOTO G06 4/256GB

Un’ottima combinazione tra memoria ampia e prestazioni affidabili, perfetto per chi scatta molte foto e ha bisogno di spazio extra.

MOTO G05 8/256GB

Il modello entry-level della serie G, conveniente ma con caratteristiche interessanti, ideale come primo smartphone o per chi cerca un modello funzionale senza spendere troppo.