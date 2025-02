Disastro Pixel 4a, Google sembra avergli dimezzato la batteria (e non solo)

Un aggiornamento software rilasciato da Google per il Pixel 4a del 2020 ha scatenato un'ondata di polemiche e preoccupazioni tra gli utenti. Quello che inizialmente sembrava un semplice update si è rivelato un vero e proprio "colpo di grazia" per la batteria del dispositivo, riducendone drasticamente la durata e disabilitando alcune funzionalità chiave. Ma cosa si cela dietro questa mossa controversa?

L'indagine condotta da Android Authority, supportata dalle scoperte del developer Hector Martin di Asahi Linux, ha portato alla luce dettagli sconcertanti. L'aggiornamento in questione, rilasciato a sorpresa il mese scorso, ha modificato la tensione massima di carica della batteria del Pixel 4a, abbassandola da 4,45V a 3,95V. A prima vista, una differenza minima, ma con conseguenze devastanti.

La riduzione della tensione massima di carica, infatti, si traduce in una diminuzione della capacità utilizzabile della batteria di ben il 44%. In termini pratici, è come se Google avesse imposto agli utenti di caricare il proprio smartphone solo fino al 56% della sua capacità originale. Questo perché le batterie agli ioni di litio, come quella del Pixel 4a, operano entro un intervallo di tensione specifico. Il limite inferiore, o "tensione di cutoff", del Pixel 4a è di 3,3V. Raggiunto questo valore, lo smartphone si spegne per evitare danni alla batteria. Con la nuova tensione massima di 3,95V, la batteria raggiunge il limite di cutoff molto prima, riducendo drasticamente l'autonomia del dispositivo.

Le brutte notizie per i possessori di Pixel 4a non finiscono qui. L'aggiornamento ha anche dimezzato la velocità di ricarica, passando da 1C (3.080mA) a 0,5C (1.540mA). Inoltre, sono state rimosse o disabilitate diverse funzionalità, tra cui:

Stima del tempo di ricarica: Gli utenti non possono più visualizzare una stima del tempo necessario per completare la ricarica, probabilmente perché il modello AI che la calcolava non è stato aggiornato per la nuova capacità ridotta.

Gli utenti non possono più visualizzare una stima del tempo necessario per completare la ricarica, probabilmente perché il modello AI che la calcolava non è stato aggiornato per la nuova capacità ridotta. Ricarica adattiva: Questa funzione, progettata per prolungare la durata della batteria imparando dalle abitudini di ricarica dell'utente, è stata disabilitata, probabilmente per lo stesso motivo.

Questa funzione, progettata per prolungare la durata della batteria imparando dalle abitudini di ricarica dell'utente, è stata disabilitata, probabilmente per lo stesso motivo. Percentuale batteria nella barra di stato: Non è più possibile attivare la visualizzazione della percentuale di carica residua nella barra di stato tramite le impostazioni (anche se chi l'aveva già attivata può ancora vederla, ma con dati imprecisi).

Non è più possibile attivare la visualizzazione della percentuale di carica residua nella barra di stato tramite le impostazioni (anche se chi l'aveva già attivata può ancora vederla, ma con dati imprecisi). Notifica di sostituzione batteria: Un'icona a forma di punto esclamativo sostituisce l'icona della batteria durante la ricarica, e un avviso nelle impostazioni invita gli utenti a richiedere la sostituzione della batteria, con condizioni, tuttavia, non del tutto vantaggiose.

L'aspetto più inquietante di questa vicenda è la natura stessa dell'aggiornamento. Classificato come "Emergency Maintenance Release" (EMR), questo tipo di aggiornamento non è soggetto ai normali processi di certificazione e viene compilato manualmente, spesso sul computer di un singolo sviluppatore. Inoltre, la voce nel bug tracker di Google relativa all'aggiornamento è criptica, limitandosi a un titolo che recita "sunfish (il nome in codice del Pixel 4a) sunset EMR".

La natura urgente e poco trasparente dell'aggiornamento, unita alla rimozione di tutte le precedenti versioni del firmware del Pixel 4a, solleva interrogativi. Si tratta di un caso di obsolescenza programmata, un tentativo di spingere gli utenti ad acquistare un nuovo dispositivo? Oppure, come suggerisce la natura "d'emergenza" dell'aggiornamento, c'era un problema di sicurezza urgente da risolvere, magari simile a quello che ha afflitto il Galaxy Note 7 in passato?

Google ha offerto la sostituzione della batteria agli utenti colpiti, ma le condizioni non sono state accolte con favore. La vicenda ha lasciato molti utenti del Pixel 4a con l'amaro in bocca, costringendoli a considerare l'acquisto di un nuovo smartphone o a convivere con una batteria drasticamente ridotta e funzionalità mancanti. Resta da vedere se Google fornirà ulteriori spiegazioni o soluzioni. Al momento, il mistero dell'aggiornamento "killer" del Pixel 4a rimane irrisolto.