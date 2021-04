Dopo Touch ID e Face ID, è arrivato il momento di cambiare?

Il prossimo iPhone SE potrebbe essere molto simile, se non del tutto uguale, al modello che attualmente è sul mercato. E questo vuol dire ampie cornici, tasto Home con integrato Touch ID e un design stile iPhone 8.

Invece iPhone 14 e 14 Pro potrebbero ridurre le dimensioni del notch ma al contempo continuare ad utilizzare il Face ID. E poi c’è iPhone SE del 2023 che non avrà ne uno ne l’altro ma probabilmente integrerà un display forato, come molti produttori scelgono di fare per i propri smartphone Android.

Le informazioni provengono da Ross Young che su Twitter riporta che il prossimo iPhone SE avrà la stessa dimensione del display di quello attuale (4,7 pollici) e aggiungerà un modem 5G. Inoltre afferma che potrebbe anche esserci un ulteriore iPhone SE con display da 6.1 pollici. Ma è con iPhone SE del 2023 che le cose cambieranno con un aggiornamento da parte di Apple di design e componentistica.

Ciò che riporta il leaker è da prendere in considerazione per via del suo score dall’alto tasso di successo. Le indiscrezioni che riporta provengono spesso dalle catene di approvvigionamento di componenti e queste aziende vengono informate molto prima per organizzare tutta la macchina della produzione.

Con una fotocamera all’interno di un foro, Apple potrebbe inseguire il design che i concorrenti Android usano già da parecchio tempo, Samsung compresa con un aspetto ripreso da tantissimi suoi modelli infinity-O.

Tutto ciò può avere un senso. Dopo il Touch ID e il Face ID ci sarebbe lo spazio per proporre un altro design. E se iPhone 13 sarà il primo con un notch decisamente più contenuto, se la tecnologia lo consentirà, iPhone 14 potrebbe averlo del tutto assente.