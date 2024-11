Dovete ancora ricevere Android 15 e Google ha già anticipato Android 16

Google ha ufficializzato l’arrivo di Android 16, la prossima versione del sistema operativo, con un’uscita anticipata rispetto al calendario tradizionale. La nuova release sarà disponibile nel secondo trimestre del 2024, precisamente tra aprile e giugno, rompendo con la consuetudine decennale che prevedeva il lancio verso la fine del terzo trimestre.

Inoltre, Google ha confermato che un ulteriore aggiornamento minore seguirà nel quarto trimestre, includendo nuove funzionalità ma senza modificare profondamente l’architettura principale del sistema operativo.

Questa nuova tempistica non è casuale, ma è pensata per adattarsi ai piani di lancio di diversi produttori di dispositivi. Nel mercato degli smartphone, difatti, si osserva una tendenza crescente verso l’anticipo delle date di rilascio.

Google stessa, con i recenti Pixel 9 (che potete trovare su Amazon), così come Qualcomm e MediaTek con i loro ultimi processori, hanno effettuato delle release qualche mese prime quelle tradizionalmente conosciute dagli amanti del settore.

La revisione della data di rilascio di Android 16, permetterebbe quindi ai partner di sincronizzare al meglio le loro strategie aziendali. Non è chiaro se questa diventerà la nuova regola, ma il lancio di Android 16 anticipato potrebbe segnare un cambiamento permanente nel calendario delle release di Google.

In passato, Google ha scelto raramente il secondo trimestre per lanciare una nuova versione di Android: soltanto con Cupcake (Android 1.5) nel 2009 e Froyo (Android 2.2) nel 2010. Normalmente, la finestra più utilizzata per i nuovi rilasci va da agosto a ottobre.

Questo nuovo approccio prevede un ciclo di aggiornamenti più regolare, con funzionalità aggiuntive nei primi e terzi trimestri dell’anno e aggiornamenti più sostanziali nel secondo e quarto trimestre. In questo modo, Google offrirà un sistema operativo più dinamico e in linea con le richieste del mercato.

In vista di questo cambiamento, Google ha già iniziato a preparare gli sviluppatori per i primi test su Android 16, soprannominato "Baklava". La società ha consigliato di tenersi pronti per la Developer Preview, lasciando intendere che la prima versione di prova arriverà a breve. Il nuovo sistema operativo promette quindi di essere disponibile prima del previsto, accelerando un processo che consentirà agli utenti di usufruire delle nuove funzionalità con maggiore rapidità rispetto agli anni passati.