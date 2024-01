È confermato, ecco quando arriva Galaxy S24

Appassionati di tecnologia, segnate il calendario per una sorpresa anticipata quest'anno: l'evento Samsung Unpacked prenderà il via il 17 gennaio alle ore 19:00. Questo evento, che si discosta dal consueto programma della prima settimana di febbraio, sta creando un certo scalpore, soprattutto per la sua vicinanza al CES 2024.

Lo spettacolo si svolgerà presso il SAP Center di San Jose, ma non temete, Samsung ha pensato a voi con uno spettacolo in diretta streaming sui suoi vari canali, compreso il sempre popolare YouTube.

Come da tradizione, Samsung rivela poco di ciò che ci si può aspettare all'Unpacked di quest'anno. Tuttavia, le voci di corridoio si stanno già scatenando e tutti gli indizi portano a pensare che verrà svelata la tanto attesa serie di smartphone Galaxy S24. Se questo dovesse essere il caso (e probabilmente lo sarà visto il teaser), preparatevi all'apertura immediata di una finestra di pre-ordine subito dopo la conclusione dell'evento.

Curiosi? Non dovrete attendere a lungo per scoprire tutte le novità. Per addolcire l'evento, l'azienda offre un approccio senza vincoli al pre-ordine, offrendo uno sconto di 50 euro sui nuovi prodotti se si registra il proprio interesse prima dell'evento. Una tattica già utilizzata in passato, che sembra essere una formula vincente per Samsung.

L'attesa per la serie Galaxy S24 sta crescendo, nella speranza che l'azienda riesca ad alzare la posta in gioco e offrire qualcosa di veramente innovativo.

Ma c'è di più. L'Unpacked di Samsung non riguarda solo gli smartphone. Storicamente possiamo aspettarci altri prodotti ad accompagnare il Galaxy S24; l'azienda spesso svela nuove versioni dei suoi computer portatili durante questa manifestazione. Il Galaxy Book4 potrebbe essere previsto per l'edizione 2024?

Nell'attesa che si aprano le danze vi lasciamo qui in basso il link allo streaming dell'evento, non perdetevelo!