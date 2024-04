È gia finita la pacchia? Apple rimuove l’emulatore iGBA dall’App Store

Apple ha agito rapidamente rimuovendo l'emulatore iGBA Game Boy dagli scaffali virtuali dell'App Store. La decisione, motivata da violazioni delle linee guida delle App Review Guidelines, ha suscitato un'ondata di discussioni sulle piattaforme dei social media e sulle comunità tecnologiche.

L'emulatore iGBA, che ha guadagnato rapidamente popolarità dopo il suo rilascio nel fine settimana, è stato segnalato per la violazione delle sezioni 4.3 e 5.2 delle linee guida di Apple, riguardanti rispettivamente lo spam e il copyright. Sviluppato come imitazione della famosa applicazione open-source GBA4iOS di Riley Testut, iGBA ha rapidamente scalato le classifiche dell'App Store, per poi ricevere una valanga di lamentele da parte degli utenti, che lamentavano il suo palese plagio unito a pubblicità invadenti.

Testut, il creatore originale di GBA4iOS, ha espresso il suo disappunto per la situazione, sottolineando di non aver autorizzato alcuna copia.

"A quanto pare Apple ha approvato un'imitazione di GBA4iOS", ha condiviso Testut in un post su Threads sabato. "Non ho dato a nessuno il permesso di farlo, eppure ora è in cima alle classifiche (nonostante sia pieno di pubblicità e tracciamento)".

Sebbene la mossa di Apple di rimuovere iGBA sollevi domande sulla sua posizione nei confronti del software di emulazione, l'azienda ha mantenuto il silenzio sui dettagli della violazione. Le richieste di informazioni sulla rimozione sono state accolte in silenzio, lasciando utenti e sviluppatori all'oscuro delle ragioni specifiche, anche se l'indicazione delle relative sezioni del regolamento violate può darci un'idea.

iGBA ha permesso agli utenti di iPhone di rivivere la nostalgia dei classici del Game Boy caricando ROM ottenute da varie fonti online. Tuttavia, la legalità di questi download di ROM rimane una questione controversa, con Nintendo che dichiara esplicitamente sul suo sito che scaricare copie pirata di giochi è illegale.

La rimozione di iGBA sottolinea le sfide legate ai diritti di proprietà intellettuale nel regno delle applicazioni mobili. Le linee guida di Apple per la revisione delle applicazioni sottolineano l'importanza di utilizzare i contenuti in modo etico e legale.

È interessante notare che la rimozione di iGBA arriva sulla scia del recente aggiornamento delle linee guida di Apple per la revisione delle app, che apparentemente consente gli emulatori di console retrogaming. Tuttavia, la rapida rimozione di iGBA solleva dubbi sul grado di tolleranza di Apple nei confronti di tali applicazioni.

In risposta a questi sviluppi, Testut ha riorientato i suoi sforzi verso la sua ultima creazione, l'emulatore di giochi Nintendo Delta, che sarà disponibile nell'UE attraverso il mercato alternativo di applicazioni AltStore di Testut.