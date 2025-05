Amazon sconta il Pixel 9a in modo diverso, facendovi risparmiare sulla valutazione dell'usato

Se siete alla ricerca di uno smartphone dal buon rapporto qualità-prezzo, Amazon ha una proposta interessante per voi. Il Google Pixel 9a, pur essendo venduto a prezzo pieno, è disponibile con un vantaggio aggiuntivo che potrebbe fare la differenza nel vostro acquisto. L'azienda, infatti, offre una supervalutazione di 150€ per il vostro usato, consentendovi di risparmiare se decidete di sostituire il vostro vecchio dispositivo.

Google Pixel 9a, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 9a è l'alleato perfetto per gli appassionati di fotografia che non vogliono rinunciare a essere protagonisti dei loro scatti. Se amate immortalare momenti speciali ma siete sempre voi a scattare le foto, la funzione "Aggiungimi" vi permetterà finalmente di apparire in ogni immagine di gruppo. Non solo: per gli amanti dei dettagli, la modalità Macro trasformerà anche i soggetti più minuti in spettacolari opere d'arte, catturando sfumature e particolari con una definizione sorprendente.

Questo smartphone è consigliato anche a chi vive intensamente la propria giornata e necessita di un dispositivo che tenga il passo. Con una batteria adattiva che supera le 24 ore di autonomia (estendibile fino a 100 ore con il Risparmio Energetico Estremo), il Pixel 9a non vi lascerà mai a piedi.

E per chi è sempre multitasking, l'assistente Gemini vi aiuterà a gestire informazioni e attività tra diverse app Google, risparmiando tempo prezioso. Il tutto racchiuso in un design originale con finiture satinate e disponibile in quattro eleganti colorazioni. Vi consigliamo l'acquisto per l'ottimo equilibrio tra prestazioni, innovazione e stile che solo la linea Pixel sa offrire.

