Ecco qual è l'operatore mobile migliore d'Italia del 2023

Nel corso del 2023, il panorama delle connessioni mobili in Italia ha visto un protagonista indiscusso: Vodafone. I dati emersi dall'analisi di nPerf, condotta da gennaio a dicembre, confermano che l'operatore ha dominato il mercato con velocità impressionanti.

Con una velocità media di download di 113Mb/s, Vodafone ha superato la concorrenza, offrendo connessioni più veloci e affidabili. Questo risultato pone l'operatore al di sopra della soglia considerata ottima di 25Mb/s, consentendo attività avanzate come lo streaming video 4K senza interruzioni.

Inoltre, il confronto internazionale dimostra che l'Italia, grazie anche a Vodafone, ha superato paesi come Spagna, Belgio e Grecia, posizionandosi come un punto di riferimento nella fornitura di connessioni mobili ad alte prestazioni.

Vodafone ha ottenuto il primato anche in termini di latenza, registrando un valore medio di appena 40 ms. Questo indicatore riflette la reattività della connessione, con valori inferiori che si traducono in un'interazione più immediata con i contenuti online.

Oltre alle velocità di download, Vodafone ha dimostrato le sue capacità anche nella velocità di upload, toccando il valore medio di 20Mb/s. Questo aspetto è cruciale per coloro che desiderano caricare facilmente video HD su Internet.

Il test di live streaming su YouTube conferma la supremazia di Vodafone, con un impressionante punteggio dell'84% nell'esperienza di trasmissione video da mobile. Il focus del test su diverse risoluzioni assicura che la valutazione rifletta la qualità del servizio su vari livelli, garantendo agli utenti un'esperienza di streaming fluida.

Per quanto riguarda la navigazione su Internet, Vodafone ha nuovamente sbaragliato la concorrenza con un tasso di efficienza del 75%. Ciò si traduce in un tempo medio di caricamento di una pagina web di soli 2,5 secondi, posizionando Vodafone come il fornitore ideale per chi cerca una navigazione quasi istantanea.

Infine, nel campo del 5G, Vodafone è stato l'operatore più performante nel 2023. Gli abbonati hanno goduto di una media di 282Mb/s di velocità di download, posizionando l'operatore al vertice della rivoluzione 5G in Italia.

Per determinare in modo accurato i vincitori, la precisione statistica è stata essenziale. Analizzando un ampio volume di test in questo studio, nPerf ha raggiunto una precisione del 2% per i valori assoluti e di 1 punto per i risultati basati su percentuali, evidenziando l'affidabilità e l'accuratezza dei dati.

Per una comprensione più approfondita dell'esperienza utente, il rapporto presenta i risultati dei test durante sia le ore di picco (dalle 18:00 alle 23:00) che le ore di inattività (il resto della giornata). Le ore di picco, contrassegnate da carichi di rete più elevati, possono influenzare l'esperienza utente. Questo approccio aiuta a capire come le prestazioni della rete fluttuano durante il giorno.

Vengono infine inclusi solo i fornitori nazionali di servizi Internet con una quota di test superiore al 5%. Il grafico qui sotto mostra la distribuzione complessiva dei test per ciascun fornitore di servizi.

Trovate tutti i risultati del test nPerf a questo link.