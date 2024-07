Come vanno 4G e 5G in Italia? Infratel inizia nuova mappatura

In Italia, il settore delle telecomunicazioni sta vivendo importanti sviluppi grazie all'impegno di Infratel Italia, che ha ricevuto dal Governo il mandato di compiere una dettagliata mappatura della copertura delle reti mobili 4G e 5G sul territorio nazionale.

Questo ambizioso progetto è in linea con le direttive emesse dalla Commissione europea negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per le reti a banda larga, nonché con le disposizioni del Codice delle Comunicazioni elettroniche. Il lavoro di mappatura include un'attenta analisi delle aree già coperte e di quelle che verranno coperte secondo i piani degli operatori per il periodo 2023-2026.

Uno degli obiettivi principali di questo progetto è verificare il backhauling delle stazioni radio base e le caratteristiche delle coperture esistenti e future. Le aziende di telecomunicazioni italiane dovranno aggiornare semestralmente lo stato di avanzamento dei loro progetti, per garantire una continua trasparenza e monitoraggio dell'evoluzione della rete.

Il programma, inoltre, si correla strettamente con la Decisione della Commissione Europea “State Aid SA.100557 (2022/N) – Italy – RRF – Italian 5G”, che prevede che Infratel Italia, in qualità di Soggetto attuatore, monitori periodicamente i progressi degli investimenti privati. Ciò fornisce una struttura chiara per gli operatori, i quali devono presentare piani ben definiti, ricchi di dettagli su ogni aspetto degli interventi previsti, inclusi finanziamenti approvati, architettura della rete, e metodologie utilizzate per le simulazioni radioelettriche.

Pixabay

Per minimizzare il rischio che dichiarazioni d'interesse non impegnative da parte degli operatori possano ostacolare la distribuzione di servizi a banda ultralarga, gli operatori si impegnano a fornire aggiornamenti semestrali riguardo allo sviluppo dei piani dichiarati. In mancanza di aggiornamenti, Infratel Italia può procedere autonomamente nell’esecuzione del piano di intervento pubblico e comunicare eventuali inadempienze sul proprio sito istituzionale.

La mappatura esclude le aree già definite nel Piano Italia 5G - Densificazione, ma copre il resto del territorio nazionale con un dettaglio geografico di 100x100 metri, offrendo circa 30 milioni di "pixel" di informazioni. I dati per ciascun pixel, relativi agli attributi di copertura, devono essere forniti dagli operatori secondo una procedura ben strutturata, disponibile attraverso un accesso SFTP al repository della mappatura, per il quale è necessaria una richiesta formale con inclusione di documenti accreditativi.

Per partecipare alla consultazione, e al fine di fornire dati accurati per la verifica, gli operatori devono ricavare le necessarie credenziali di accesso e compilare i questionari dettagliati previsti. Questo passaggio è essenziale per assicurare la correttezza e l'affidabilità dei piani di copertura dichiarati.

Il termine ultimo fissato per l'invio dei dati è il 5 settembre 2024. Dopo questa data, Infratel Italia procederà con la valutazione delle informazioni ricevute e gestirà le successive fasi del progetto conforme al Comma 4-bis dell’Articolo 22 del Codice delle Comunicazioni elettroniche.