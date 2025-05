Epic Games trionfa definitivamente contro Apple, ecco cosa cambierà

La battaglia legale tra Epic Games e Apple segna un punto di svolta nel mercato delle app, culminando in una vittoria significativa per lo sviluppatore di Fortnite. Dopo anni di contenzioso, un tribunale ha dichiarato Apple colpevole di aver violato un'ingiunzione del 2021 contro pratiche anticoncorrenziali. Cavalcando l'onda di questo successo, Epic Games ha annunciato importanti cambiamenti alla sua piattaforma che potrebbero rivoluzionare il rapporto tra sviluppatori, piattaforme di distribuzione e giocatori, con implicazioni potenzialmente decisive per l'intero ecosistema digitale.

La prima mossa rivoluzionaria riguarda le commissioni: a partire da giugno, Epic non addebiterà alcuna percentuale sui primi 1.000.000 di dollari di ricavi generati annualmente da ciascuna applicazione nel suo store. Solo dopo il superamento di questa soglia entrerà in vigore la già competitiva ripartizione 88/12, dove lo sviluppatore mantiene l'88% dei ricavi. Un approccio che si distingue nettamente dalle pratiche dei giganti del settore, come sottolineato dal CEO di Epic, Tim Sweeney, che ha evidenziato come Apple prelevi il 15% sul primo milione e ben il 30% successivamente, percentuali simili a quelle applicate da Google.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Parallelamente, Epic introdurrà un sistema di webshop ospitati direttamente nell'app Epic Games Store, consentendo agli sviluppatori di aggirare le commissioni imposte dagli app store tradizionali. Questa funzionalità sarà disponibile "su qualsiasi piattaforma che lo consenta, incluso iOS nell'Unione Europea e negli Stati Uniti" - una chiara frecciata al sistema chiuso di Apple, ora costretto ad aprirsi in seguito alle decisioni giudiziarie e legislative.

Una strategia win-win per sviluppatori e giocatori

Le novità introdotte da Epic non rappresentano solo una vittoria per gli sviluppatori, ma potrebbero tradursi in vantaggi concreti anche per i giocatori. L'azienda ha infatti annunciato che chi effettuerà acquisti tramite i webshop riceverà automaticamente un 5% di Epic Rewards su ogni transazione, creando un incentivo diretto all'utilizzo di questi canali alternativi di acquisto.

La riduzione delle commissioni potrebbe inoltre riflettersi positivamente sui prezzi finali dei prodotti, permettendo agli sviluppatori di offrire tariffe più competitive o di investire maggiormente nello sviluppo dei propri titoli. Un circolo virtuoso che potrebbe portare a un miglioramento generale della qualità e dell'accessibilità economica dei contenuti digitali.

Epic Games ha più volte dichiarato in passato di aver incontrato difficoltà nel convincere gli sviluppatori a distribuire i propri giochi al di fuori degli store predefiniti sui dispositivi mobili, principalmente a causa delle elevate commissioni imposte. Con questa sentenza favorevole e i cambiamenti annunciati, la compagnia avrà probabilmente maggiore facilità nell'attrarre sviluppatori verso la propria piattaforma, offrendo loro condizioni decisamente più vantaggiose.

La mossa di Epic rappresenta anche una sfida diretta ai modelli di business consolidati dei giganti tech, proponendo un approccio più trasparente e potenzialmente più equo nella distribuzione dei ricavi generati dalle app. Se altri attori del mercato dovessero seguire l'esempio, potremmo assistere a un vero e proprio ripensamento dell'economia digitale, con benefici diffusi per l'intero ecosistema.

L'implementazione di questi cambiamenti è prevista per giugno, e sarà interessante osservare come reagiranno gli altri player del settore - in particolare Apple e Google - a questa offensiva commerciale che segue una decisiva vittoria legale. La battaglia per il controllo della distribuzione digitale è ancora in corso, ma Epic ha indubbiamente conquistato una posizione di vantaggio strategico che potrebbe cambiare le regole del gioco.