Samsung ha anticipato oggi One UI 8, la nuova generazione della sua interfaccia utente destinata ai dispositivi Galaxy. L'aggiornamento introduce un sistema di intelligenza artificiale (AI) multimodale, concepito per operare trasversalmente sui diversi formati di dispositivi dell'ecosistema Samsung.

L'azienda ha comunicato che One UI 8 comporterà aggiornamenti sia per l'interfaccia utente sia per le funzionalità di Galaxy AI. Per gli utenti interessati a una visione preliminare, è stato reso disponibile da oggi un programma beta per la serie Galaxy S25 (che trovate su Amazon) negli Stati Uniti, Germania, India, Corea, Polonia e Regno Unito, accessibile tramite iscrizione.

L'esperienza utente con One UI 8 si baserà su tre elementi principali:

Capacità AI multimodali

Un'interfaccia utente (UX) adattata ai differenti fattori di forma dei dispositivi

La fornitura di suggerimenti personalizzati e proattivi.

La multimodalità permetterà un'interazione con l'AI capace di comprendere il contesto visivo o operativo dell'utente in un dato momento. L'interfaccia utente aggiornata è stata ottimizzata per i vari formati della gamma Galaxy, con l'obiettivo di migliorare la produttività. Il sistema sarà inoltre in grado di riconoscere il contesto d'utilizzo per offrire suggerimenti dinamici.

Collaborazione con Google e contributi ad Android

Lo sviluppo di One UI 8 è il risultato di un lavoro interno a Samsung e della collaborazione decennale con Google. Tale partnership mira a fornire un'esperienza utente specifica per i dispositivi Galaxy e, parallelamente, a contribuire al miglioramento della piattaforma Android. Samsung ha riferito di un canale di comunicazione diretto con Google che ha permesso la condivisione di feedback in tempo reale, accelerando lo sviluppo software. Di conseguenza, One UI 8 sarà il primo sistema di interfaccia a integrare Android 16.

Samsung ha inoltre contribuito all'ecosistema Android estendendo alcune innovazioni sviluppate per Galaxy all'intera piattaforma. La funzione Now bar, introdotta con One UI 7, è ora disponibile come API pubblica, permettendo a un numero maggiore di sviluppatori di utilizzarla. Analogamente, Samsung DeX, che consente di utilizzare smartphone o tablet Galaxy con un'esperienza simile a quella desktop su monitor o TV, ha costituito la base per la modalità desktop migliorata di Android 16.

Funzionalità AI, privacy e sicurezza

Quando One UI 8 sarà disponibile su tutti i dispositivi Galaxy compatibili, integrerà funzionalità AI basate su quelle presenti nella serie Galaxy S25. Tra queste, figurano "Now Bar" e "Now Brief", che forniranno approfondimenti e suggerimenti personalizzati.

Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, One UI 8 si appoggerà a Samsung Knox Vault, una soluzione che combina un processore di sicurezza dedicato con una memoria protetta, isolando i dati sensibili dal resto del sistema per prevenire accessi non autorizzati. L'interfaccia includerà impostazioni che consentono la gestione dei dati esclusivamente sul dispositivo, sebbene diverse esperienze Galaxy AI utilizzino una combinazione di elaborazione locale e su cloud. Samsung ha sottolineato l'importanza della trasparenza e della possibilità di scelta da parte dell'utente per la gestione della privacy.

Miglioramenti all'esperienza d'uso quotidiana

One UI 8 introdurrà anche strumenti volti a semplificare le attività quotidiane. Tra questi, Auracast, una tecnologia di trasmissione audio basata su Bluetooth LE Audio, che supporterà la connessione audio tramite la scansione di codici QR. Ciò permetterà a più dispositivi compatibili, come i Galaxy Buds3 e apparecchi acustici, di connettersi allo stesso flusso audio. Tale funzionalità sarà disponibile su dispositivi con Bluetooth 5.2 o superiore che supportano Auracast, inclusi smartphone e tablet Samsung Galaxy di punta rilasciati dal 2023 in poi con One UI 6.1 o superiore, e dispositivi riceventi come Galaxy Buds3, Buds3 Pro e Buds2 Pro.

L'assistenza clienti presso i centri di riparazione beneficerà del supporto tramite QR e NFC, accessibile dall'account Samsung. Questo permetterà una registrazione semplificata, con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa. Questa funzione è attualmente disponibile in 36 Paesi e su dispositivi con Android 10 o superiore, con previsioni di espansione futura.

L'applicazione Promemoria è stata aggiornata per facilitare l'organizzazione, consentendo la gestione di tutti i promemoria in un'unica schermata e la condivisione di elenchi di attività. Sarà possibile aggiungere promemoria tramite comandi vocali.

Infine, la funzione Condivisione Rapida (Quick Share) è stata resa più accessibile, con un pulsante dedicato nel pannello delle Impostazioni Rapide per ricevere file senza dover aprire l'app specifica.

Quando arriverà One UI 8?

Il rilascio di One UI 8 è previsto per quest'estate, con un debutto sui nuovi modelli pieghevoli dell'azienda, per poi estendersi progressivamente a un numero più ampio di device.

Questa contemporaneità nel lancio tra una nuova versione di One UI e nuovi dispositivi pieghevoli rappresenta una prima volta per Samsung, che solitamente attende l'arrivo dei suoi top di gamma della serie Galaxy S per procedere al passaggio di versione.

L'accelerazione del ciclo di aggiornamento è probabilmente dovuto al rilascio anticipato di Android 16 da parte di Google, versione di OS che dovrebbe debuttare con i Pixel 10 durante l'estate. Sarebbe incredibile se Samsung fosse in grado di anticipare anche l'azienda madre di Android nel portare sul mercato dei prodotti con la nuova versione di sistema operativo, un bel modo per farsi perdonare i ritardi con il rilascio di One UI 7 sui modelli compatibili.