Errore di Waze: messaggi bizzarri sullo schermo disorientano gli utenti

Gli utenti della popolare app di navigazione Waze hanno iniziato a riscontrare la comparsa di un messaggio insolito sullo schermo dell'applicazione che recita "Using offline maps" (Utilizzando mappe offline). La curiosità sta nel fatto che Waze, contrariamente ad altre applicazioni come Google Maps, non supporta mappe offline e necessita sempre di una connessione internet per funzionare correttamente.

La presenza del messaggio risulta ancora più strana perché, secondo i report degli utenti, questo si manifesta anche quando esiste una forte connessione alla rete cellulare. Non solo, il messaggio sembra non sparire facilmente, rimanendo visibile anche quando l'applicazione riacquista la connessione dopo essere stata momentaneamente offline. Ciò comporta un problema non indifferente: durante la persistenza del messaggio, Waze non è in grado di caricare i dati sul traffico, anche se il dispositivo risulta essere connesso a Internet.

Per tentare di risolvere il problema e far scomparire il messaggio, gli utenti possono provare ad attivare e disattivare la modalità aereo del dispositivo oppure chiudere forzatamente l'applicazione agendo dalla schermata delle app recenti e riavviandola successivamente. Attualmente, non è chiaro se gli sviluppatori di Waze stiano lavorando a una soluzione definitiva per questo bug che sta causando frustrazione tra gli utilizzatori.

Sul supporto tecnico di Waze la questione è stata sollevata da diverse settimane, e alcuni utenti hanno minacciato di abbandonare l'applicazione a favore di Google Maps, il quale offre il supporto per mappe offline permettendo la navigazione anche senza connessione a Internet. Ovviamente, questo dettaglio non è trascurabile per chi ha esigenza di affidabilità e continuità nel navigare, anche in assenza di un segnale mobile.

Nonostante entrambe le app siano di proprietà di Google, si differenziano sensibilmente per l'approccio alla navigazione: mentre Google Maps è incentrato nel fornire indicazioni per giungere velocemente e in sicurezza dal punto "A" al punto "B", offrendo anche suggerimenti per ristoranti, alloggi e intrattenimenti, Waze punta tutto sul viaggio stesso, sfruttando dati forniti dagli utenti per migliorare l'esperienza di guida.