Facebook ci mostrerà sempre più contenuti di persone sconosciute

Facebook ha annunciato ieri una serie di aggiornamenti alla sua piattaforma, molti dei quali mirano a spingere gli utenti al di fuori della loro bolla sociale di amici e familiari. Le novità includono nuove schede e funzionalità per esporre gli utenti a contenuti più diversificati e localizzati.

Tra le principali novità, Facebook sta introducendo una nuova scheda "Locale" in 10 città degli Stati Uniti, tra cui New York, Los Angeles e Chicago. Questa raccoglierà contenuti da altre sezioni come Marketplace, gruppi locali ed eventi, in una sorta di versione Facebook di Nextdoor. L'azienda testerà anche una scheda "Esplora", simile alla funzione omonima di Instagram, con contenuti personalizzati in base agli interessi dell'utente.

Facebook prova a imitare TikTok con un feed video iper-personalizzato.

Un'altra novità significativa è un feed video a schermo intero che ricorda la pagina "For You" di TikTok, combinando video brevi, lunghi e in diretta. Facebook afferma che i giovani adulti sulla piattaforma trascorrono ora il 60% del loro tempo guardando video, e promette un algoritmo di raccomandazione "potenziato" in questo nuovo feed.

Anche Messenger riceverà un importante aggiornamento con l'introduzione di "Messenger Communities", una funzionalità che ricorda Slack o Discord. Gli utenti potranno creare più chatroom su diversi argomenti all'interno di un gruppo più ampio, come ad esempio una classe universitaria in arrivo con chat separate per annunci, notizie del campus o club studenteschi.

Questi aggiornamenti riflettono una tendenza più ampia nel settore dei social media, allontanandosi dai contenuti condivisi da amici e familiari verso contenuti raccomandati algoritmicamente. Meta, la società madre di Facebook, ha segnalato negli ultimi anni di muoversi in questa direzione sia su Facebook che su Instagram, aumentando costantemente la quantità di contenuti consigliati.

L'obiettivo sembra essere quello di offrire un'esperienza più dinamica e personalizzata agli utenti, cercando di competere con piattaforme come TikTok che hanno guadagnato popolarità grazie ai loro potenti algoritmi di raccomandazione. Resta da vedere come gli utenti di Facebook reagiranno a questi cambiamenti e se questi riusciranno a rinvigorire l'engagement sulla piattaforma.